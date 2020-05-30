2020-05-30T18:48:25+03:00
Происшествия

Кадры с места падения ЯК-52 под Нижним Новгородом сделали очевидцы

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Кадры с места падения ЯК-52 под Нижним НовгородомКадры с места падения ЯК-52 под Нижним НовгородомФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Очевидцы крушения ЯК-52 в Богородском районе Нижнего Новгорода поделились фотографиями с места происшествия. Напомним, ЧП произошло на территории аэродрома имени Баранова около четырех часов дня в субботу, 30 мая 2020 года. В момент аварии самолет производил обкатку на взлетной полосе аэроклуба.

Кадры с места падения ЯК-52 под Нижним Новгородом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кадры с места падения ЯК-52 под Нижним НовгородомФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Легкомоторный самолет ЯК-52 при отработке поворотов винтом задел землю, в результате чего произошло возгорание моторного отсека. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, добавив, что данная информация – оперативная и может подлежать уточнению.

Кадры с места падения ЯК-52 под Нижним Новгородом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кадры с места падения ЯК-52 под Нижним НовгородомФото: Предоставлено "Комсомолке"

При этом на одном из предоставленных «Комсомолке» фото видно две поврежденные трубы здания – по всей видимости, они оказались задеты упавшим самолетом.

Кадры с места падения ЯК-52 под Нижним Новгородом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кадры с места падения ЯК-52 под Нижним НовгородомФото: Предоставлено "Комсомолке"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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