Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 мая 2020 года: Открытие кладбищ и возвращение туристов

В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе был выявлен 281 новый случай заражения. Таким образом, общее количество зараженных увеличилось до 9244 человек. Большинство пациентов с COVID-19 проживают на территории областного центра (4 643 человека), а остальные ( 4 601 человек) - в районах и городских округах региона.

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года увеличилось до 89 человек. Накануне подтвердилась информация еще о пяти умерших пациентах с COVID-19.

За минувшие сутки тесты на коронавирусную инфекцию сдали еще 5 690 нижегородцев. Всего же с начала пандемии на COVID-19 в регионе проверились 206 064 человека.

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года увеличилось до 3508 человек (это 38% от общего числа зараженных). За прошедшие сутки выписались сразу 248 нижегородцев, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение продлить карантин в селе Дивеево. Ограничения там действуют уже больше месяца, однако, по мнению врачей и органов власти, отменять их пока рано. И в ближайшее время этого не планируется.

Власти Нижегородской области разрешили с 29 мая 2020 года открыть спортивные сооружения и объекты спорта, которые тренируют спортсменов высокого класса, и профессиональные спортклубы. Изначально планировалось, что учреждения смогут начать работу только на втором этапе снятия ограничений. Однако решение было принято досрочно.

Некоторые виды плановой медпомощи станут доступны нижегородцам с 1 июня 2020 года. Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, жители часто спрашивали его насчет стоматологической помощи. И вот свершилось: уже со следующей недели врачи возобновляют оказание плановой стоматологической помощи (за исключением плановой стационарной хирургической помощи).

За период с 15 апреля по 29 мая в Нижегородскую область из-за границы смог вернуться 391 житель региона. Наибольшее количество нижегородцев застряло во время пандемии в Индии – 66 человек и Индонезии – 59 человек, а также в США – 41 человек и Таиланде – 34 человека. Кроме того, 50 человек вернулись в Нижегородскую область из десяти различных стран Европы.

Ограничения на посещение кладбищ отменяются в Нижнем Новгороде с 29 мая 2020 года. При этом посетителям кладбищ в любом случае необходимо будет соблюдать социальную дистанцию 1,5 – 2 метра, носить маску и пользоваться дезинфицирующими средствами для рук.

Кроме того, открываются детские сады в Дзержинске. Решение о возобновлении работы муниципальных детских садов начиная с понедельника, 1 июня 2020 года, было принято на заседании городского оперативного штаба 29 мая.

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