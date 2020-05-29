«Арзамасский гусь» и его кулинарный онлайн-театр: 10 тысяч зрителей посмотрели трансляцию уникального шоу

Ежегодный фестиваль «Арзамасский гусь», который традиционно проходил в конце мая в пансионате «Морозовский», в этом году перенесен из-за пандемии. Но его участники не захотели отменять праздник в назначенную дату и превратили его в кулинарный онлайн-театр, который принес всем множество положительных эмоций и полезных рецептов.

Прямая трансляция велась 23 мая в социальных сетях из кулинарной студии, где бренд-шеф фестиваля Андрей Сулима собрал нижегородских шеф-поваров Александра Николаенко, Александра Голышева, Илью Травкина, Руслана Галузо. Они пригласили поклонников фестиваля и всех любителей вкусной еды готовить вместе с ними.

Андрей Сулима предварительно разместил на своей странице в Инстаграм ингредиенты всех блюд, чтобы зрители могли подготовиться и творить вместе с поварами.

А творили участники фестиваля в этот день вот что: суп калью из волжскои рыбы с зеле ными помидорами и полбои ; креветки и цукини темпура с соусом васаби; ризотто с «братом» арзамасского гуся - башкирским вяленым гусем, карпаччо и тар-тар из говядины, салат из хрустящих баклажанов по-китаи ски. Одни названия уже тревожат воображение и вкусовые рецепторы гурманов.

Прямую трансляцию смотрели более 10 тысяч человек. И сегодня она доступна в записи на страничке «Арзамасского гуся» в Инстаграм и ВКонтакте.

Формат фестиваля, который обычно проходит очень разнообразно и весело, был сохранен. Поэтому во время этого грандиозного кулинарного флэшмоба не только готовили. К шефам присоединилась исполнительница русских песен и романсов Майя Балашова. Гости фестиваля не раз видели ее на большой сцене «Арзамасского гуся». Кроме того, к трансляции подключился арзамасский ансамбль «Водоватовские ребята» - постоянный гость фестиваля. А завершил трансляцию автор гимна фестиваля «Арзамасский гусь», Заслуженный артист РФ Валерий Семин.

Зрители не просто наблюдали за мастер-классами, а активно участвовали в конкурсах от организаторов и шеф-поваров, писали комментарии и задавали вопросы.

И участники фестиваля, и его гости надеются, что вскоре «Арзамасский гусь» снова встретит всех оффлайн – как обычно, в пансионате «Морозовском», где фестиваль проходит с 2012 года под эгидой предприятия АО «Социум» - Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина.