2020-05-29T19:15:45+03:00
Общество

Тропа здоровья, историческая галерея и синяя стена: Как изменится площадь перед станцией канатной дороги к 800-летию Нижнего Новгорода

Предварительную концепцию территории представили архитекторы на суд нижегородцев [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Как изменится площадь перед станцией канатной дороги к 800-летию Нижнего Новгорода. ФОТО: https://sreda800.ru/Как изменится площадь перед станцией канатной дороги к 800-летию Нижнего Новгорода. ФОТО: https://sreda800.ru/
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Сейчас площадь перед станцией канатной дороги никто из нижегородцев не рассматривает как какую-то достопримечательность. Большинство горожан быстренько пробегают к «канатке», не особо оглядываясь по сторонам. Да, по правде говоря, там пока и смотреть-то не на что. Однако к 800-летию Нижнего Новгорода ситуация должна измениться.

Тропа здоровья

У разработчиков проекта большие планы на спуск от канатной станции к Гребному каналу. Сейчас здесь обычная тропа, однако после благоустройства здесь собираются сделать тропу здоровья.

- Здесь нижегородцы смогут и гулять, и заниматься спортом, - рассказывают архитекторы. – Там будет проведено освещение, организованы поручни и сделано удобное покрытие. Эта тропа станет доступной, в том числе и для маломобильных граждан. Кроме того, тропинку для пешеходов возле подпорной стенки канатной дороги планируется соединить проходом с верхним уровнем. Тогда нижегородцы смогут использовать ее и как транзит для прогулок, и как проход на смотровую площадку с видом на Печерский монастырь.

По задумке авторов концепции, вмешательство здесь будет минимальное. Единственное, что здесь появится это смотровая площадка в виде настила и несколько скамеек.

Амфитеатр и чаша для новогодней елки

Имеющийся на территории перепад рельефа авторы проекта рассчитывают слегка уменьшить визуально за счет амфитеатра с деревянными ступенями.

- С помощью вертикальной планировки мы организуем выход на крышу зимнего павильона, - объясняют разработчики. - Благодаря этому мы сможем использовать его как общественное пространство. При этом здание проката будет перенесено на верхнюю террасу. Вместо него будет организована специальная точка сбора туристов. Главным элементом этой точки станет фонтан. К слову, в зимнее время его можно будет использовать как чашу для новогодней елки. Это станет неким центральным элементом.

Синий цвет снова вернется в жизнь нижегородцев. ФОТО: https://sreda800.ru/

Синий цвет снова вернется в жизнь нижегородцев. ФОТО: https://sreda800.ru/

Историческая галерея

Благодаря уменьшению площади парковки появится приподнятая площадь на верхней террасе. И на эту площадь у архитекторов уже есть свои планы.

- К сожалению, у главной соборной мечети Нижнего Новгорода нет красивой входной группы. Ее мы и хотим сформировать на этой площади, - объясняют авторы концепции. – Одновременно с этим вместо технического проезда мы хотим сформировать полноценную улицу, которая будет представлять собой историческую галерею. С одной стороны, сама мечеть и окружающие ее здания являются историческими памятниками. А с другой стороны, здесь будет установлена целая система информационных стендов. Здесь будут собраны материалы об истории мечети, истории самого места и интересные факты о канатной дороге. Все это будет соединено в единую аллею с освещением, скамейками и озелененной территорией. Замыкаться эта аллея будет входной группой в парковую зону.

Стрит-арт и «ментальные ворота» на Бор

Всем прохожим издалека бросается в глаза здание офиса канатной дороги. Пока оно выглядит весьма неприглядно. Но у разработчиков концепции есть идея, как освежить его образ.

- Мы знаем, что в Нижнем Новгороде развито движение стрит-арта, поэтому было бы здорово использовать фасады этого здания для работ художников, - предлагают авторы. – Тогда этот объект станет одним большим маяком, привлекающим внимание горожан. Кроме того, мы собираемся объединить все разрозненные части канатной дороги под единым навесом. Это позволит придать законченный вид всей композиции, а главное – защитит людей от непогоды. Его будет видно даже с Большой Печерской. Это станет «ментальными воротами» на Бор.

Тропа здоровья появится вблизи канатной дороги. ФОТО: https://sreda800.ru/

Тропа здоровья появится вблизи канатной дороги. ФОТО: https://sreda800.ru/

Озеленение и «синяя стена»

Сейчас значительная часть территории этой площади занята техногенным пустырем, почти полностью лишенным зелени. Верхний слой земли здесь планируется заменить плодородным грунтом. Впоследствии здесь будут высажены многолетние растения и кустарники.

- Посаженные на откоса кустарники позволят удерживать грунт и снизят нагрузку на ливневки, - объясняют авторы концепции. – Там, где это возможно мы посадим высокие деревья. А в тех местах, где мешают коммуникации, мы сделаем приподнятые клумбы и высадим кустарники.

Еще одним важным моментом для нижегородцев станет знаменитый синий цвет здания кафе.

- Мы надеемся, что этот цвет в сознании нижегородцев перестанет ассоциироваться с синим забором, а станет символом обновления, - полагают авторы концепции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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