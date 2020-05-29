2020-05-29T18:22:34+03:00
Происшествия

Экс-мэр Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко арестована за взятку в 79,5 млн рублей

Бывшая чиновница объявлена в международный розыск
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Экс-мэр Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко обвиняется во взятке на 79,5 миллионов рублейЭкс-мэр Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко обвиняется во взятке на 79,5 миллионов рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Елизавета Солонченко, занимавшая пост мэра Нижнего Новгорода с июня по декабрь 2017 года, арестована нижегородским судом. Заочно – поскольку сама сейчас находится за границей. Об этом «Комсомолке» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно информации, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в Московский районный суд 29 мая 2020 года. Экс-чиновница обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

- В ходе следствия установлено, что с 2013 по 2018 год Елизавета Солонченко неоднократно получала незаконное денежное вознаграждение от нижегородских компаний. В общей сложности она получила шесть денежных вознаграждений на общую сумму 79 572 102 рублей. Известно, что в настоящее время Елизавета Солонченко проживает на территории Англии, в связи с чем она объявлена в международный розыск, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Московским районным судом вынесено постановление о заключении Елизаветы Солонченко под стражу на два месяца с момента передачи ее правоохранительным органам РФ либо с момента фактического задержания на территории Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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