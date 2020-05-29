2020-05-29T15:55:20+03:00
Общество

Заместитель главного бухгалтера АПЗ Мария Зинина отмечает юбилей

На заводе она трудится уже более 35 лет
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Заместитель главного бухгалтера АПЗ Мария Зинина отмечает юбилейЗаместитель главного бухгалтера АПЗ Мария Зинина отмечает юбилейФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Заместитель главного бухгалтера АПЗ Мария Зинина отмечает свой юбилей и принимает поздравления от руководства, коллег и друзей. На предприятии Мария Зинина трудится уже более 35 лет. Начинала слесарем-сборщиком, потом стала бухгалтером-ревизором, начальником бюро производственных групп, а с 2005 года занимает должность заместителя главного бухгалтера завода.

– После школы я получила торговое образование, – рассказывает Мария Ивановна. – Сначала работала продавцом. После переезда в Арзамас в 1984 году пришла на АПЗ в цех №38 слесарем-сборщиком. Но ненадолго. Вскоре перевелась в бухгалтерию и поняла, что именно здесь мое место. Эта работа мне по душе.

Профессия бухгалтера – это огромная ответственность. Нужно обладать любознательностью и стремлением к изучению нового, читать много профессиональной литературы, чтобы быть всегда в курсе важных изменений законодательства.

– Мне повезло: моим учителем стала главный бухгалтер предприятия Валентина Ивановна Миронова. Она охотно делится накопленным опытом. И сейчас я обращаюсь к ней с любым вопросом и всегда нахожу поддержку, – говорит Мария Ивановна.

В подчинении у Марии Зининой – производственная и материальная группы бухгалтерии, которые занимаются оприходованием материалов, ведением расчетов с поставщиками. Основная задача – сбор затрат и расчет себестоимости всей продукции, выпускаемой на АПЗ, а также обработка первичных документов по оприходованию материальных ценностей, контроль за расчетами с поставщиками, подготовка информации для бухгалтерской и налоговой отчетности.

В мире столько разных профессий, важных и нужных, и каждый человек однажды встает перед выбором, какую из них выбрать для себя. Мария Ивановна считает, что в свое время сделала правильный выбор.

– Каждое утро иду на завод с хорошим настроением и доброй душой, – говорит она. – Ведь бухгалтер для меня – это уже больше чем профессия, это образ жизни!

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