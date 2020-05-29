Литье из нового сплава осваивают на АПЗ

На Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина в цехе №68 осваивают литье из нового трехкомпонентного сплава ВАЛ 14. Полученные детали будут использоваться при сборке одного из специзделий.

На данный момент уже проведены две экспериментальные плавки, получены положительные результаты. Теперь идет отработка литниково-питающей системы для детали.

– Сплав очень сложен в приготовлении, – рассказывает заместитель главного металлурга предприятия Сергей Смыслов. – Нужно тщательно соблюдать температурный режим, временной интервал, очередность ввода компонентов в расплав и точный вес шихты лигатур, иначе вся плавка окажется бракованной.

Есть свои нюансы и в очередности ввода компонентов в расплав, и во многом другом. Отработка технического процесса изготовления отливок пока еще впереди, как и работы по обеспечению стабильности качества литья.

Внедрение сплава ВАЛ 14 и изготовление отливок из него позволят сократить затраты на приобретение данных изделий у сторонних предприятий.

Справка "КП":

Высокопрочный и жаропрочный сплав ВАЛ 14 обладает отличной коррозионной стойкостью, прочностью, высокими пластическими характеристиками. Применяется для изготовления высоконагружаемых деталей, работающих при температурах от –300 до + 350 градусов в условиях больших динамических и вибрационных нагрузок. В его состав входят лигатуры алюминия с содержанием меди, марганца, титана и циркония. Необходимым условием является технологическая добавка кадмия и фторцирконата калия.