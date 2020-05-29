«Когда спорт – это жизнь»: Фронтовика-приборостроителя Семена Аргентова вспоминают на АПЗ

В год 75-летия Великой Победы в АО «АПЗ» вспоминают фронтовика-приборостроителя Семена Константиновича Аргентова. Его, сторонника здорового образа жизни, замечательного спортивного журналиста, и сегодня знают и помнят и на предприятии, и в Арзамасе.

Родился Семен Константинович 30 декабря 1923 года в Арзамасе. Окончил школу №1. Поступил в учительский институт, Школу гражданского воздушного флота. Всегда активно занимался спортом, сдавал нормативы ГТО. Был обладателем всех пяти значков, в том числе и значка «Ворошиловский всадник», который получил, занимаясь в конно-спортивной школе.

«Все мы стремились на фронт»

Когда началась война, Семену Аргентову было 18. По путевке комитета комсомола института его направляют в Дзержинский аэроклуб. В июне 1942-го новое назначение – на авиационно-технические курсы усовершенствования ВВС. «Все мы стремились на фронт, – скажет Семен Константинович в одном из своих воспоминаний. – Но надо было закончить курсы, поэтому на передовую нас не пустили».

В марте 1943 года в составе 162-го истребительного авиаполка он отправляется на Центральный фронт под Смоленск. Командование, узнав о том, что учащийся имеет опыт прыжков с парашютом, направляет его в разведгруппу. Семен Константинович три раза ходил за линию фронта. Опасность подстерегала на каждом шагу, однажды при выполнении задания из 15 человек вернулись только двое. Потом попадает в Армавирское летное училище. После окончания войны Семен Аргентов продолжил службу летчиком в 244-м бомбардировочном полку. В его составе участвовал в первом воздушном параде в Москве.

Заводской патриот спорта

В Арзамас вернулся в 1947 году. Стал работать в педучилище преподавателем физкультуры. А в 1957-м пришел на новый завод «п/я 15» (позднее – Арзамасский приборостроительный завод). Прошел путь от фрезеровщика до начальника цеха. Последняя запись в его трудовой книжке – «старший диспетчер производственно-диспетчерского отдела».

– С этим спортивно скроенным профессионалом своего дела, веселым человеком я знаком не понаслышке, – вспоминал Владимир Сушенков, выпускающий редактор заводской газеты «Новатор» в 1960-65 гг. – Наши станки были рядом. Он работал на фрезерном «Марате», я – на токарно-револьверном. Как патриот спорта он выпросил у директора Павла Ивановича Пландина разрешение на проведение физзарядки на предприятии. В 11 часов выключались рубильники, и на рабочих местах все послушно выполняли его команды. Недовольных не было.

Семен Константинович проявлял интерес ко многим видам спорта, особенно к легкой атлетике. Нередко лично выступал на областных спартакиадах и занимал призовые места, подавал пример юным спортсменам. В Арзамасе был единственным судьей республиканской категории по лыжным гонкам, все соревнования проходили под его началом.

Спортивный обозреватель

С первых лет существования на АПЗ газеты «Новатор» Семен Константинович был членом ее редколлегии. А с выходом на заслуженный отдых он становится внештатным корреспондентом всех СМИ Арзамаса.

Его конек – спортивная тема. К нему оперативно стекалась вся информация о турнирах и состязаниях на АПЗ и в городе.

Бывали дни, когда Семен Константинович уходил утром, а возвращался только вечером, успев побывать сразу на нескольких мероприятиях. При нем всегда были блокнот, ручка, все свои тексты он писал от руки.

Душа-человек

Семен Константинович обладал большим чувством юмора и мог расположить к себе людей.

Вот один из примеров. На дворе 1957 год. В 1-й механический цех пришли первые девушки-токари. «Оставив в стороне баульчики, чемоданчики, устремились они в середину цеха, где у включенных станков смотрели на них удивленные ребята. Началось знакомство. Протягивая из длинных рукавов черных шинелей узенькие ладошки, девчата крепко пожимали руки оторопевшим парням и называли свои фамилии… Из временного замешательства вывел всех никогда не унывающий Семен Аргентов: «А мы тужим, что футбольную команду не из кого создать!». Под дружный хохот продолжалось знакомство» («Новатор» от 14.09.1987г.).

Просветительская работа, общение с молодым поколением, здоровый образ жизни позволили Семену Аргентову долгие годы заниматься любимым делом и быть в хорошей физической форме практически до 90 лет. Не стало Семена Константиновича Аргентова в 2012 году.

«Дед был в отличной физической форме»

Константин Аргентов, начальник УВСиМК АО «АПЗ», внук Семена Константиновича:

– В нашей семье дед имел непререкаемый авторитет. Каждое утро он начинал с зарядки. На завтрак съедал тарелку горячего супа. На автобусах ездил редко, предпочитал ходить пешком.

Он приучал и нас к спорту. Меня привел в секции плавания и футбола. Часто мы всей семьей ходили на матчи, которые проходили на стадионе «Торпедо». Потом часами обсуждали ход игры.

У деда был небольшой домик в поселке Ровный в Вадском районе. От станции до него надо было пройти 2,5 км. Дед всегда шел впереди всех. А когда мы приходили на место, уже встречал нас свежезаваренным чаем.

Деду было 72 года, когда он участвовал в спортивном полумарафоне, посвященном 50-летию Победы.

«Он всегда все успевал»

Галина Жигарева, ветеран спорта, основатель Музея спортивной славы Арзамаса:

– Семен Константинович был удивительно позитивным, неутомимым и энергичным человеком, который всегда все успевал. Арзамасцы получали всю самую свежую спортивную информацию, что называется, «с колес». Утром он передавал спортивные новости на арзамасское радио, потом шел на завод. После работы обходил редакции газет.

Он был спортивным фанатом и, самое главное, свой положительный настрой и заряд бодрости передавал людям. Семен Константинович давал мудрые советы и умел делать замечания, к которым прислушивались многие.