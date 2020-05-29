Газоэлектросварщик АПЗ Александр Зименков рассказал о своей профессии

Газоэлектросварщик цеха №57 Арзамасского приборостроительного завода Александр Зименков пришел в профессию 17 лет назад. Выбор будущей специальности он сделал самостоятельно и ни капли не пожалел об этом. В 2002 году он окончил училище №68 и начал приобретать опыт, а в 2009-м, набравшись мастерства, пришел на АПЗ.

- Поначалу было нелегко, поскольку опыта работы на аргонной сварке у меня не было. Но я человек смелый и всегда готов учиться! Да еще однокурсник пришел на помощь – показал все тонкости дела, - рассказывает Александр Зименков.

Сейчас у Александра самый высокий квалификационный разряд – шестой. Он был в числе призеров заводского конкурса «Золотые руки», участвовал во многих конкурсах профессионального мастерства. Ему доверяют самые ответственные детали спецтехники, в том числе и корпус нового изделия гражданской продукции – бактерицидного рециркулятора.

– Быть сварщиком очень ответственно, – поясняет Александр. – Надо выполнять все быстро и аккуратно, при этом соблюдать правила техники безопасности.