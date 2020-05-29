Сотрудницы АПЗ навели «бережливый порядок» в одном из цехов

Сотрудницы Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина навели на одном из участков цеха №49 идеальный порядок по законам бережливости. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сначала с инициативой к заместителю начальника цеха Татьяне Сухаревой обратилась мастер Елена Емельянова. К делу тут же подключилась инженер-технолог Мария Гударина, ответственная за внедрение бережливого производства, а методическую поддержку и сопровождение работ взял на себя отдел бизнес-анализа. И понеслось…

На участке до этого времени без адресного хранения находились техпроцессы, высечка, оснастка и готовая продукция, и на поиски нужного всегда уходило очень много времени. Да и стеллажи и оборудование располагались неудобно.

- Сперва мы провели картирование – пошагово, с рулеткой и секундомером отследили движения работника в процессе сборки одного пакета статора и затраченное на это время. А потом проанализировали это и изменили планировку участка, - поделилась Мария Гударина.

Параллельно на всем сборочном участке внедряли адресное хранение – для этого заказали стеллажи, контейнеры и стойку для готовой продукции. Кроме того, приобрели два новых микроскопа для контролеров и испытательный стенд «Мегеон 03000» для имитации нагрузки сжатия.

А чтобы еще больше сократить потери рабочего времени, на участке ввели дежурство по смене. Дежурный знает график выпуска изделий, количество, внутрицеховое передвижение, утром раздает сборщицам высечку и статоры, а вечером собирает готовую продукцию.

Кстати, сама мастер Елена Емельянова настолько вдохновилась бережливостью на производстве, что и свое рабочее пространство организовала по принципу 5С. Всю документацию участка разложила по пронумерованным цветным папкам, промаркировала полки.

– Результат – отличный, – говорит Елена Павловна. – Впервые в мой отпуск не было ни одного звонка с работы, потому что тому, кто меня замещал, ничего искать не надо было. Все – по полочкам и папочкам!

Работа над ключевым проектом по бережливому производству увлекла весь коллектив, и заявки на улучшения стали появляться одна за другой. Так появились подставки под бормашины, стойка для проверки биения, а в планах – раздельные рабочие столы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До внедрения мероприятий на сборку одного пакета статора сборщик затрачивал 29 минут, при этом в процессе выполнения всех сборочных операций проходил 306 метров (510 шагов);

После внедрения мероприятий на сборку одного пакета уходит 18 минут, при этом сборщик проходит 56 метров (93 шага).

На 37,9% сократилось межоперационное перемещение.

С начала 2020 года:

241 заявка на улучшения получена в ОБА.

245 заявок реализовано (с учетом поданных в прошлом году).

1 777 134 рубля – экономический эффект от их реализации.