Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 мая 2020 года: Открытие храмов и возобновление планового приема в поликлиниках

Несмотря на то, что властям удалось купировать очаги заболеваемости COVID-19, число зараженных продолжает расти. Например, за минувшие сутки вирус выявили у 228 нижегородцев. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в Тумботино. Ограничения сняты с 28 мая.

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде выросло до 84 человек. В больницах скончались еще шесть жителей региона.

Дзержинске закрыли гипермаркет, устроивший распродажу во время пандемии коронавируса. Огромные очереди выстроились на входе в торговый центр.

Храмы и монастыри в Нижегородской области вновь распахнут свои двери для прихожан. Богослужения участием верующих возобновляются с 1 июня 2020 года.

Жителя Балахны привлекут к уголовной ответственности за фейк о вакцинации. Мужчина опубликовал в сети видеоролик про коронавирус.

Нижегородская область получит 1,7 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Сейчас в регионе развернуто около пяти тысяч коек, что два раза больше планируемых значений.

Нижегородские поликлиники постепенно возобновляют плановый прием пациентов со следующей недели. Соответствующие изменения внесены в губернаторский указ о режиме повышенной готовности.

В семи районах Нижнего Новгорода не будут отключать горячую воду с 1 июня. Такое решение принято из-за режима самоизоляции.

Заявления на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет подали 11 тысяч нижегородских семей. В 2020 году на пособие претендуют родители более 26 тысяч детей.

Парламентарии поддержали идею Глеба Никитина наградить участников борьбы с COVID-19. Почетного знака главы региона будут удостоены в первую очередь медики и волонтеры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru