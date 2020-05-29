2020-05-28T19:58:57+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года составило 8963 человека

За сутки в Нижнем Новгороде был выявлено 228 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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36,4 процента заболевших коронавирусом нижегородцев уже выздоровели.36,4 процента заболевших коронавирусом нижегородцев уже выздоровели.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Нижегородской области продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 228 новых случаев заражения. Таким образом общее число зараженных увеличилось до 8963 человек.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, 36,4 процента заболевших коронавирусом уже выздоровели. По количеству новых выписанных пациентов, поборовших COVID-19, регион входит в тройку лидеров по России. Однако расслабляться еще рано, считает чиновник.

- У нас сохраняется достаточно высокий порог заболеваемости. По итогам верификации, ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев. Поэтому я по-прежнему призываю нижегородцев быть бдительными, - обратился губернатор к жителям.

Снимать все ограничения власти смогут только в том случае, если появится уверенность: любые послабления не приведут к росту заражений.

КСТАТИ

В Нижегородской область определен порядок снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Решение о переходе на соответствующий этап принимается при достижении и стабилизации значений показателей, установленных в качестве критериев для такого перехода.

Первый критерий - коэффициент распространения. Это отношение числа заболевших за последние 4 дня к предыдущим четырём дням. По условиям, этот коэффициент должен быть 1 или меньше.

Второй критерий - загрузка коечного фонда. Это соотношение количества свободных коек в медучреждениях к занятым.

Третий показатель - количество тестов за сутки на 100 тысяч населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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