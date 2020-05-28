Жителя Балахны привлекут к уголовной ответственности за фейк о вакцинации

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Балахны, который опубликовал в сети видеоролик про вакцинацию от коронавирусной инфекции. Однако сказанное им на камеру не было правдой, а, значит, это самый настоящий фейк.

По версии следствия, 28 апреля в «Инстаграме» задержанного появилось видеообращение «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Вдобавок ко всему в ролике звучит информация, компрометирующая и дискредитирующая деятельность органов российского здравоохранения.

На сайте СУ СКР по Нижегородской области сообщается, что за публикацию в СМИ или социальных сетях недостоверной информации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что 24-летнему жителю Кстовского района придется ответить перед судом за фейк о коронавирусе, размещенный в социальной сети. Инцидент произошел 18 мая 2020 года. Молодой человек опубликовал на одной из страниц популярной социальной сети информацию о коронавирусной инфекции, которая никак не могла соответствовать действительности. Личность злоумышленника вскоре была установлена, с ним провели профилактическую беседу, после которой тот удалил фейковую запись.

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