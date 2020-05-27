Навес с качелями, открытый «Метеор» и урезанная парковка: Нижегородцам представили концепцию развития площади Буревестника

Площадь Буревестника, которую называют сердцем Сормовского района, планируется привести в порядок к 800-летию Нижнего Новгорода в рамках программы подготовки комплексного благоустройства #Среда800. Предварительную концепцию развития этой территории рядом с местным ДК, представили нижегородцам «Проектная группа 8» и бюро ZARF (Казань) в онлайн-режиме 26 мая.

Площадь Буревестника хотят благоустроить к 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: https://sreda800.ru/burevestnika/

Реорганизация парковки и никакой навязчивости

Первым делом архитектор Надежда Снигирева перечислила базовые принципы, которыми руководствовались эксперты при разработке предварительного видения проекта. По ее словам, с созданием общественных пространств всего района нужно работать комплексно, как бы связывая их. Потому что заниматься одним лишь сквером, не соединив его с парком и бульваром, нерационально.

- По сути, мы предлагаем сделать единый каркас общественных пространств, между которыми организованы грамотные пешеходные связи. Конечно, мы не выкидываем автомобили, но у них будет приоритет номер два, а у пешеходов - приоритет номер один! - пояснила архитектор.

У архитекторов грандиозные планы на площадь возле местного ДК.

Второй базовый принцип - реорганизация парковки на центральной площади путем перераспределения парковочных мест: авторы концепции предлагают сделать парковочные карманы слева и справа от «Метеора», а также вдоль проездов. Причем они прекрасно понимают, что кто-то воспримет эту идею в штыки, однако все обсуждаемо. Сейчас важно услышать и понять, чего хотят жители.

Ну и третий принцип - это проявление идентичности места и крайне деликатное обращение с существующим ландшафтом. Проектировщики убеждены в том, что архитектурные решения не должны быть слишком навязчивыми и яркими. Правильнее сделать их нейтральными по отношению к застройке, сформированной вокруг.

Площадь Буревестника хотят благоустроить к 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: https://sreda800.ru/burevestnika/

Детям - батуты, взрослым - амфитеатр

Архитекторы считают, что необходимо вплотную заняться зоной возле фонтана (его недавно реконструировали, и сейчас объект готовится к запуску). Налицо проблема со скамейками и кустарниками. Первые стоят слишком далеко от фонтана, а вторые - находятся впритык к нему, отчего полностью загораживают обзор. Что же делать? Надо придвинуть скамейки к фонтану, а кустарники пересадить. Также рассматривается вариант с установкой небольших навесов с качелями, которые будут несильно раскачиваться. Пользоваться ими можно будет круглый год!

- По обе стороны от фонтана мы наблюдаем широкие карманы - дорожки, ведущие в никуда. Наша задача их использовать. Поэтому предлагаем радикальную меру - закрыть их, организовав внутри небольшие зоны отдыха, - рассказала Надежда Снигирева.

Рядом с фонтаном хотят установить навес с качелями.

Так, слева от фонтана (если стоять спиной к «Метеору») может появиться детская игровая зона со встроенными батутами, а справа - место тихого отдыха с амфитеатром.

- В общем, если в нашем сквере нечем заняться, мы дополняем его функциями. Но делаем это не за счет зеленой территории и сокращения газонов, - подчеркнула сотрудница «Проектной группы 8».

Парковку рядом с "Метеором" предлагается разбить на части.

В ногу со временем

Не оставили архитекторы без внимания и площадку, на которой установлено легендарное судно на подводных крыльях «Метеор». Есть идея включить его в культурную программу, например, посредством организации экскурсий или показов фильмов внутри судна. Но для этого его, разумеется, придется открыть.

- Это наша мечта - водить туда экскурсии! - призналась архитектор. - Внутри довольно много пространства, есть сиденья. Поэтому организовать там кинопоказ будет просто.

Вдохнуть жизнь предлагается также в историю со стендами, посвященными местным героям (слева от «Метеора»). На дворе 2020 год, и вполне реально сделать «доску почета» более современной, например, в виде мультимедийного проекта.

- Обычные фотографии мало говорят о подвигах жителей Сормовского района. А мультимедийный проект позволит жителям, гуляющим неподалеку, узнать о земляках больше, - считает Надежда Снигирева.

Площадь Буревестника хотят благоустроить к 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: https://sreda800.ru/burevestnika/

Где поддерживающая инфраструктура?

Перезагрузка также требуется пространству студентов, где собираются учащиеся близлежащего учебного заведения. Архитекторы уверены: налицо нехватка «поддерживающей инфраструктуры», имея в виду лавочки.

- Мы перезапускаем пространство, формируя скамейки в форме шестеренок и формируем по центру многолетний цветник с кустарниками, - пояснила архитектор.

Перезапустить предлагается и вход в Сормовский парк. Сейчас там узкая дорожка, слева от которой - зеленая зона, огороженная забором.

- От кого мы ограждаем деревья? - поинтересовалась Надежда Снигирева. - При этом видим, что дорожка вытаптывается слева, из чего следует вывод - людям тесно на ней. Это пространство мы расширим, чтобы нижегородцы могли не просто пробегать в одну или другую сторону, а задерживаться там: назначать встречу или просто садиться и отдыхать. При этом ни одно дерево не пострадает!

Площадь Буревестника хотят благоустроить к 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: https://sreda800.ru/burevestnika/

Напоследок эксперт рассказала об освещении на площади Буревестника, которого там катастрофически не хватает. Авторы предварительного видения пофантазировали, встроив в брусчатку подсветку. Она, по их мнению, не просто сделает территорию более безопасной, но и сформирует вечерний образ площади.

- Мы понимаем, что замахиваемся на большую комплексную работу. И вестись она может, вероятно, не один год. Но нам кажется, что приоритет номер один - создание площади, соединение ее со сквером и обустройство связи пешеходных переходов с общественными пространствами, в частности с входом в ДК, - заключила Надежда.

КОНКРЕТНО

Следующий этап работы с концепцией развития площади Буревестника - это сбор отзывов и предложений от нижегородцев. Анкету обратной связи необходимо заполнить на сайте программы #Среда800. Мнения горожан будут учитывать при создании итогового проекта.

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