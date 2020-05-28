«Людская река в магазине»: В Дзержинске закрыли гипермаркет, устроивший распродажу во время пандемии коронавируса

Сегодняшнее утро в Дзержинске началось не с кофе и не с последних новостей о коронавирусе, а с…распродажи в гипермаркете "Карусель". Очереди, выстроившиеся с самого утра на входе, очевидцы тут же окрестили «людской рекой».

- Распродажа перед закрытием торгового центра в Дзержинске, - поделился видео в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» местный житель Алексей Алексеев. – Очередь начала собираться с восьми утра.

Стоит отметить, что эта распродажа заинтересовала не только местных житель, но и сотрудников правоохранительных органов. Прямо на месте был составлен протокол.

- Сегодня жители города сообщили о скоплении народа на входе в гипермаркет. Сотрудники администрации города и полиции оперативно прибыли на место, - сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска. – Как оказалось, скопление народа на входе в магазин было связано с объявлением о распродаже.

К слову, данный гипермаркет не закрывался в Дзержинске в течение всего режима повышенной готовности, так как занимается продажей товаров первой необходимости.

- После проведенных переговоров министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, главы города Дзержинска с представителями руководства компании, было принято решение о закрытии магазина в Дзержинске, - рассказали в пресс-службе администрации Дзержинска. – Это уже второй магазин в городе, который был закрыт из-за несоблюдения санитарных правил во время пандемии коронавируса.