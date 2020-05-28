2020-05-28T00:43:03+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 мая 2020 года: Свыше трех тысяч выздоровевших и секрет низкой смертности

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 28 мая 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 мая 2020 года: Свыше трех тысяч выздоровевших и секрет низкой смертности.Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 мая 2020 года: Свыше трех тысяч выздоровевших и секрет низкой смертности.Фото: Андрей ВОВК
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В последние дни ситуация с распространением коронавируса в Нижнем Новгороде постепенно стабилизуется. Тем не менее за минувшие сутки в регионе был зафиксирован 231 новый случай заражения. Общее число зараженных достигло 8735 человек.

При этом в Нижнем Новгороде лидером по числу больных коронавирусом остается Автозаводский район – там зарегистрировано уже свыше 800 зараженных.

К счастью, одновременно с этим растет и число выздоровевших. На сегодняшний день с отрицательными результатами анализов выписаны свыше трех тысяч человек.

Это позволило сделать еще одно послабление для нижегородцев – в Нижегородской области разрешено открыться салонам красоты, имеющим медицинскую лицензию.

Тем временем в Нижегородской области назначены выплаты среднему медицинскому персоналу амбулаторий, который проводит КТ-обследование больных коронавирусом. Они будут равны федеральным выплатам, назначенным их коллегам, работающим на скорой помощи.

Кстати, о рабочих буднях нижегородских медиков в интервью рассказала главный врач инфекционной больницы № 2 Ольга Мажара. Она объяснила, что причиной низкой смертности в регионе стал профессионализм нижегородских реаниматологов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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