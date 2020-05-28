2020-05-28T00:10:00+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 28 мая 2020 года составило 8735 человек

За сутки в Нижнем Новгороде был выявлен 231 новый случай заражения
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 28 мая 2020 года составило 8735 человек.Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 28 мая 2020 года составило 8735 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе был выявлен 231 новый случай заражения. Таким образом, общее число больных коронавирусом составило 8735 человек.

- Положительным моментом я бы назвал тот факт, что 3 187 человек уже переболели коронавирусом. Сейчас они выписаны с отрицательными результатами анализов, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Еще около 3,5 тысяч человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Еще около двух тысяч человек находятся в больницах.

По словам губернатора, свыше 36% от общего числа заболевших уже здоровы. Однако пока расслабляться не стоит.

- К сожалению, пока у нас сохраняется высокий порог заболеваемости, - отметил Глеб Никитин. – Ежедневно у нас фиксируется свыше 200 новых случаев заболевания. Поэтому так важно всем нижегородцам продолжать соблюдать санитарные требования.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции был введен в Нижегородской области еще 30 марта 2020 года. Он продолжает действовать и сейчас. На сегодняшний день регион находится на первом этапе снятия ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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