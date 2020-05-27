Бульвар на проспекте Октября является частью одного из старейших проспектов Автозаводского района. Проспект застраивался в сталинскую эпоху, и на нем, в частности, находится одна их визитных карточек района – Серобусыгинский квартал, многоквартирный дом с арками. Для жителей района бульвар – простой и прямой путь к центру района, Парку культуры и станции метро, к тому же здесь проходит большое количество маршрутов общественного транспорта.

Но в настоящее время проспект и бульвар находятся в весьма удручающем состоянии. Местные жители жалуются на недостаток озеленения, отсутствие мест отдыха, низкое качество дорожного покрытия, проблемы с ливневкой, визуальный мусор и многое другое. Архитектурное бюро «Союз» представило свое видение благоустройства бульвара.

От яркого современного дизайна к сталинскому ампиру: представлена концепция благоустройства бульвара на проспекте Октября. Фото: ИРГСНО

По словам архитекторов, в концепции благоустройства проспекта Октября самое важное – сохранение существующей атмосферы улицы-парка с транзитной функцией и в то же время усиление ее рекреационной составляющей.

- Здесь нужно привести в порядок дорожное покрытие и, в частности, брусчатку, сделать ливневую канализацию, установить фонари, отремонтировать фасады и убрать визуальный рекламный мусор, - считают специалисты.

От яркого современного дизайна к сталинскому ампиру: представлена концепция благоустройства бульвара на проспекте Октября. Фото: ИРГСНО

При этом архитекторы предлагают объединить современные тенденции с советской классикой и создать градиентный переход от яркого современного дизайна к стилю сталинского ампира.

- На пешеходном маршруте добавляются площадки для отдыха с небольшими вкраплениями детских аттракционов. А полноценная детская площадка будет, как и сейчас, размещаться на территории серобусыгинского сквера, - рассказали архитекторы.

От яркого современного дизайна к сталинскому ампиру: представлена концепция благоустройства бульвара на проспекте Октября. Фото: ИРГСНО

Существующий ныне металлический забор создатели проекта предлагают заменить живой изгородью. Однако это вызвало вопросы у зрителей онлайн-презентации – мол, кустарники, конечно, красивее железного ограждения, но от вылетевшей с дороги машины они не спасут, а аварии на проспекте случаются нередко.

От яркого современного дизайна к сталинскому ампиру: представлена концепция благоустройства бульвара на проспекте Октября. Фото: ИРГСНО

Поскольку проспект Октября строился и развивался одновременно с Горьковским автозаводом, архитекторы предложили расположить по всему бульвару стелы, с помощью которых можно будет ознакомиться с дизайном автомобилей, выпускавшихся на предприятии в разные годы. Также планируется отреставрировать три уникальные автобусные остановки. Остальные остановочные павильоны также должны быть приведены в порядок.