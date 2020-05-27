2020-05-27T20:03:07+03:00
Общество

«Кукуруза и мозаика»: В оформлении площади Советской предлагают использовать мотивы СССР

Сейчас площадь используется в первую очередь как транзитная территория, но ее планируют сделать еще и комфортным местом отдыха
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Кукуруза и мозаика»: В оформлении площади Советской предлагают использовать мотивы СССР. Фото: ИРГСНО«Кукуруза и мозаика»: В оформлении площади Советской предлагают использовать мотивы СССР. Фото: ИРГСНО
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В Нижнем Новгороде продолжаются презентации проектов благоустройства общественных пространств к 800-летию столицы Приволжья. Презентации проходят в онлайн-формате – каак и большинство мероприятий в последнее время. На этот раз дуэт самарских архитекторов Ирина Фишман и Александр Шуткин представили свое видение будущего площади Советской.

Площадь Советская – очень оживленное место. Чаще всего она используется как транзитное место, причем как пешеходами, так и пассажирами общественного транспорта, которые пересаживаются здесь с одного маршрута на другой. На ней расположена большая парковка, но мало зелени и практически совсем нет мест для отдыха.

На площади предусмотрены и места для детских игр. Фото: ИРГСНО

На площади предусмотрены и места для детских игр. Фото: ИРГСНО

- Местные жители отмечают неухоженность и безликость площади и вспоминают, что когда-то на этом месте были кукурузные поля. Это мы решили обыграть в озеленении – на площади будет высажена декоративная кукуруза, - поделились архитекторы.

Проезжую часть на самой площади решено убрать и сократить парковку, зато высадить 135 новых деревьев, чтобы отгородить площадь от оживленной транспортной артерии. Правда, архитекторам порекомендовали учитывать, что их планы могут пойти вразрез с планами по созданию дублера проспекта Гагарина.

Туалеты будут расположены либо у остановки, либо в отдаленной части площади. Фото: ИРГСНО

Туалеты будут расположены либо у остановки, либо в отдаленной части площади. Фото: ИРГСНО

На самой площади планируется сохранить транзитную и торговую функции, но при этом сделать ее и комфортным местом для отдыха. Так, в теплое время года на ней можно будет погулять, посидеть у фонтана, погонять на скейтах, почитать об истории района, поиграть на детской площадкой, поесть мороженого и выпить кофе. Зимой же здесь будет залит большой каток, выстроена снежная крепость и организована торговля горячими блюдами и напитками. На площади также можно будет устраивать парады и различные мероприятия.

- Кроме того, местные жители высказывали пожелания, что хотели бы видеть здесь большую сельскохозяйственную ярмарку. Это тоже можно будет организовать, - отмечают архитекторы.

Арт-объект "Рупор Советской". Фото: ИРГСНО

Арт-объект "Рупор Советской". Фото: ИРГСНО

Изюминкой Советской площади станет арт-объект с флагштоками. Флагштоки есть на площади и сейчас, но архитекторы предлагают оформить их необычно и в то же время стилизовать под название площади. «Рупор Советской» - так планируется назвать этот арт-объект.

Кстати, в советском стиле предлагается оформить и остановку общественного транспорта. Ее отличительной особенностью станет мозаичное панно.

Остановку украсит панно из мозаики. Фото: ИРГСНО

Остановку украсит панно из мозаики. Фото: ИРГСНО

Также на площади будут установлены рампы для скейтеров, на которых можно будет и посидеть во время каких-либо мероприятий, столики для настольных игр и надпись «Советская», выполненная из металлических букв – отличное место для селфи.

Кроме того, на площади Советской обязательно появятся отдельно стоящие туалеты. Правда, пока создатели проекта не определились с точным местом их расположения – либо рядом с остановкой, либо в самой отдаленной и укромной части территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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