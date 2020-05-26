2020-05-25T18:56:58+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 26 мая 2020 года составило 8276 человек

За сутки в Нижнем Новгороде был выявлено 229 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижегородской области сохраняется достаточно высокий порог заболеваемости.В Нижегородской области сохраняется достаточно высокий порог заболеваемости.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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В Нижегородской области продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 229 новых случаев заражения. Таким образом общее число зараженных увеличилось до 8276 человек.

По словам главы региона Глеба Никитина, 30 % от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией уже выздоровели, что не может не обнадеживать.

- Но это не повод расслабляться. У нас сохраняется достаточно высокий порог заболеваемости - по итогам верификации в Нижегородской области ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев. Поэтому всем жителям по-прежнему необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности, - заявил губернатор.

Днями ранее сообщалось, что число погибших нижегородцев с коронавирусом увеличилось до 65 человек.

КСТАТИ

С 19 мая 2020 года нижегородцы могут выходить на прогулки в радиусе до километра от места проживания и бывать на свежем воздухе до двух часов в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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