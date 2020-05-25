Дарья Шорина: «Важно, чтобы общественные пространства действительно перезагрузились»

- Как пандемия повлияла на работу в вашей организации? Как вы справляетесь? Удаленно работаете?

- Вся работа переведена на удаленную деятельность. Плюс для Института развития городской среды важной частью работы является взаимодействие с людьми, когда мы формируем концепции, проводим предпроектные исследования. Если раньше это лишь частично было представлено онлайном, и большая часть встреч взаимодействия, глубинных интервью, воркшопов, проектных семинаров происходила в рамках встреч с жителями, то теперь все это перекочевало онлайн. И соответственно, все обсуждения формирования концепций происходят через диджитал-формат.

- Градус обсуждения стал ниже? Когда личная встреча, там больше эмоций, больше криков…

- По-разному. У нас есть те инструменты, которые мы используем. Они позволяют, как количественно, так и качественно отвечать на вопросы и фиксировать какие-то запросы на то, что должно появляться на том или ином общественном пространстве. Также есть еще такие формы, которые позволяют свободно высказываться о каких-то важных моментах, проблемах территории, рассказывать о ценностях, которые связаны с пространствами, которые планируются к благоустройству, поэтому пытаемся приспосабливаться к новой реальности, где очное взаимодействие – это такая особенная роскошь. Все ждем, естественно, когда пандемия закончится.

- Благоустройство, особенно если мы говорим о комфортной среде, о будущем малых городов, это на сегодняшний день все равно будущее. Даже если через месяц-два мы вернемся в мирное время. Очевидно, что возможность бюджетирования этих процессов будет не такая легкая, как была раньше. Богатая Москва, триллионные бюджеты, они начинают сокращать все программы по благоустройству. Подозреваю, наверное, в Нижегородской области нас ждет то же самое. Хотя, надеюсь, что программа по 800-летию все-таки будет без секвестра, и это случится. Что известно: уже проведена работа по нескольким концепциям, то есть готовы проекты. Я сейчас говорю и про Александровский сад, про Большую Покровскую, площадь Лядова, сквер на площади Горького…

- По той работе, которая уже проводилась городом, которая тоже в качестве наследия была передана Центру800, сейчас готовятся технические задания. А концепция – это всегда приложение к техническому заданию, чтобы сделать проект, по которому можно строить.

- Сроки какие? 800 лет – это август 2021 года. Остался год с небольшим. Это должна быть какая-то гигантская стройка века. Пятилетка за три года.

- Абсолютно. Это очень большая и амбициозная задача, потому что такого масштаба благоустройства в Нижнем Новгороде не проходило никогда. Во-вторых, оно проходит с очень четкой, профессиональной позицией того, что должны быть интересные, функциональные и по-новому осмысленные общественные пространства – и парки, и улицы, и бульвары. В общем, очень все грандиозно, и сроки тоже очень сжатые, потому что мы по факту сейчас готовим концепцию. За лето должны подготовить проектно-сметную документацию, пройти все необходимые согласования.

- И с осени, получается, уже начать строить?

- Да. Выходить по некоторым объектам на реализацию, чтобы к июню-июлю следующего года уже можно было открывать, гулять по обновленным пространствам, чтобы юбилейное лето проходило уже в новом Нижнем.

- Вы сказали сейчас важную фразу «новое осмысление пространств». Они должны быть иными, я правильно понимаю? Сейчас что у нас не так с пространствами?

- Понятно, что на все не хватает ресурсов. Есть большие национальные проекты, которые, кстати, не сокращаются. Финансирование по ним сокращено не будет. Это позиция правительства РФ. Есть бюджеты формирования городской комфортной среды, в рамках которого происходит комплексное благоустройство. Но оно все-таки направлено на то, чтобы поддержать и привести в порядок текущее пространство, создав какие-то дополнительные сценарии их использования, но при этом не давая какую-то мощную перезагрузку этим территориям, просто в силу ограниченных ресурсов и того времени, за которое обычно эта перезагрузка происходит.

- А есть Проект800, где другой подход. Он более масштабный…

- Все верно. Он должен стать более масштабным, потому что важно, чтобы эти пространства реально перезагрузились, чтобы можно было говорить о том, что они создают возможности для какой-то новой городской культуры, новой городской жизни. Это совершенно новый облик, который позволит нижегородцам проводить время, как в будни, так и в праздники на этих территориях.

- Скажите честно, вам как специалисту экстра-класса, из тех пространств, концепций, которые уже готовы и переходят к этапу технического обоснования ПСД, какой больше понравился? Какое место на карте Нижегородской области если сделать, то уже не стыдно совсем?

- Я, естественно, жду реализацию Александровского сада, потому что там должна появиться наконец-то та самая долгожданная ракушка, запрос на которую от нижегородцев звучит не один год. Но у нас есть также еще новые территории, которые вошли в перечень Среды800 и по ним заказываются новые концепции, поэтому приглашены ведущие специалисты России по развитию среды, по проектированию объектов общественных пространств.

- Ведущие специалисты России. Своих Нижний Новгород дать не может?

- Почему, они тоже участвуют.

- Я знаю, что архитектурная среда, творческая элита, богема – она очень часто в глубине души, а иногда и публично обижаются на то, что наприезжали парашютисты. Приезжают с концепциями много людей из Москвы, Санкт-Петербурга, из других городов. Несправедливо, что нижегородская школа, нижегородская органическая среда, которая многие годы пестовала этот наш стиль нижегородский, который я называю "сиротство, как стиль жизни", извините за это выражение. Так вот, они все-таки обижаются. Вы как это оцениваете?

- Глобально, нет никаких предрассудков. Позиция абсолютно открытая. Участие возможно, и в участие вовлекаются все специалисты, независимо от того, какой географии они принадлежат. Но при этом важно понимать, что для Нижнего Новгорода это исторически характерная черта того, чтобы обменяться и каким-то образом совместно всей страной участвовать и направлять федеральные умы на развитие города. Надо просто правильнее и открыто к этому относиться. Тем более многие нижегородские бюро и компании участвуют в различных проектах к 800-летию. У нас еще новые концепции, на которые скоро тоже будут выбираться партнеры.

- Я тоже за конкуренцию, причем открытую. Очевидно, что только конкуренция может двигать дальше. С одной стороны, я нижегородец и понимаю, что может быть обидно, что иногда мы проигрываем кому-то. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что нужно дружить с сильными и тогда сам становишься сильнее. Верну вас в Канавинский район, свой родной. Мы с вами и в прошлом году неоднократно уже это обсуждали и с вами, и с министром ЖКХ Андреем Чертковым. Есть такое место – называется сквер на Ярмарке. Известная тема по поводу парковки, на которой должны были построить гостиницу. Ее не построили. Шло достаточно долгое противостояние жителей улицы Мануфактурной и близлежащих на ярмарке территорий. Были встречи с замгубернатора, встречи с губернатором Глебом Сергеевичем Никитиным. В конечном итоге было принято, как мне кажется, крайне разумное решение. Гостиница там строиться не начала. Потом возникла тема, а давайте на этом месте разобьем сквер имени Августина Бетанкура, потому что он заслуживает. Мы должны сделать его и с памятником, и со всеми делами, положить остатки канализации под красивое стекло, подсветить. И все это было очень красиво. И, слава Богу, мы эту тему дожали. Тема сквера Бетанкура оказалась внутри светлого будущего. Что дальше?

- Все верно. Это пример того, что в рамках других источников не было возможности решить эту задачу, но появилась Среда800 и понятно, что с учетом всей предыдущей проделанной работы и того, что Глеб Сергеевич принял решение, что быть скверу. Мы и в письмах, которые писались жителями, включили эту территорию в территорию объектов Среды800 и комплексное благоустройство. Проекты комплексного благоустройства будут разрабатываться для этой территории в комплексе с территорией Ярмарки и площади Ленина. Потому что это такая единая среда, которая должна быть связана.

- Как жители будут участвовать в обсуждении? Это же ключевой вопрос.

- С конца апреля проводилось анкетирование, чтобы понять, какие проблемы есть у территории, какие предложения есть по размещению какого-то оборудования, игровых зон и так далее. Сейчас мы всю эту информацию бережно собираем, всю эту аналитику сводим в отчет, который будет передан уже проектировщикам, архитекторам, которые должны вот-вот определиться Центром800 для проектирования и разработки концепции Ярмарки. После чего будет еще несколько итераций, будут проходить глубинные интервью. Это будет проводиться уже архитекторами и той командой, которая при нашем участии будет взаимодействовать со стейкхолдерами. Жители – это ключевые стейкхолдеры, интересанты развития этой территории, поэтому будет еще отдельная серия таких заочных онлайн-встреч, после чего будет сформирована предварительная концепция. Мы будем это все публиковать, для того, чтобы собрать обратную связь, как ее корректировать.

- Каковы сроки?

- Это все будет проходить в течение 40 дней. Это очень сжатые сроки. Связаны они, в том числе с тем, чтобы сделать возможным то, чтобы по обновленному Нижнему можно было гулять уже в следующем теплом сезоне.

- За лето мы пройдем все эти сложные процедуры, которые вы перечислили. Дальше выход на проектно-сметную документацию и осенью выход на стройку. Так?

- Предварительно, да. Как минимум, первый этап уже должен начаться и реализовываться.

- Я буду за этим вопросом очень активно следить, поскольку так получилось, что это не только зов сердца, но и еще такая активная гражданская позиция. Действительно, нужно было помогать жителям. Это еще один из центров города на сегодняшний день. Рано или поздно массовые мероприятия вернутся. В прошлом году, насколько я помню, в категории «малые города и исторические поселения» Нижегородская область заняла какое-то очень высокое место. Напомните, пожалуйста, историю вашего успеха.

- Мы всегда в лидерах в этой части. У нас всегда Нижегородская область вторая или третья по объему привлеченного финансирования в рамках федерального конкурса. Это дополнительные деньги, которые направляются в малые города. Для них это в десятикратном размере превышает финансирование по благоустройству. Если до этого общественные пространства делаются, и денег у муниципалитета в рамках программы миллионов пять, то здесь есть возможность от 50 миллионов рублей получить на реализацию мечты, которую нужно перед этим совместно с жителями, архитекторами, администрацией описать, подготовить заявку, пройти МВК. Это межведомственная комиссия. Это эксперты, представители органов исполнительной власти, которые принимают решение о том, что регион направляет в качестве заявок.

- У вас уже опыт большой. В прошлом году мне Арзамас очень запомнился. Я видел только картинки, и слышал людей, которые счастливы от того, что получилось. Насколько я понимаю, сейчас обсуждается концепция еще ряда территорий?

- Арзамас был одним из четырех первых победителей первого конкурса в 2018 году. Проект уже реализован. И сейчас Арзамас снова может участвовать в следующем, четвертом по счету, всероссийском конкурсе. Мы планомерно двигаемся в развитии городской среды Арзамаса. До этого был парк, теперь улица, которая выходит и приводит нас на центральную соборную площадь в историческом центре.

- Кроме Арзамаса что еще? Я знаю, что в Чкаловске что-то планируется?

- Арзамас и Чкаловск – это как раз города, концепции для которых готовит Институт развития городской среды Нижегородской области. Также есть другие города, в которых администрации совместно с архитектурными бюро, по большей части нижегородскими, чтобы вместе создать хорошие качественные заявки, которые будут побеждать на конкурсе. Таких городов немало. Это и Лукоянов, и Шахунья, победитель предыдущего конкурса, и Семенов, Выкса, Саров, Павлово. Абсолютно разные проекты, но во всех них есть изюминка, которая должна раскрывать идентичность города, чтобы, когда огромная конкурсная комиссия рассматривает эти проекты, было что-то, что связано с этой территорией, связано с людьми, которые там живут. Это и локальная история, и какая-то архитектурно-градостроительная, культурная. Это все должно переплестись и создать место для отдыха и жизни.