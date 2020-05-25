«Ради любимой готов на любые кулинарные шедевры»: Нижегородский повар, проведя самоизоляцию в одиночестве, начал искать любовь по объявлениям

Необычные объявления

До чего только не доводит людей затянувшийся карантин из-за коронавируса. Кто-то начал от безделья писать книги, кто – то осваивать асаны йоги. А вот нижегородец Иван Беляков решился и вовсе на отчаянный шаг – отправиться на поиски своей любви и жениться. Причем сделал это весьма оригинальным способом.

- Здравствуйте, милые дамы! Меня зовут Иван, мне 39 лет. Я работаю поваром, обожаю свою профессию. Так случилось, что почему-то не складывается личная жизнь – не знаю почему. Очень хотел бы и семью, и любимую. Просыпаться вместе, готовить для нее завтрак и расставаться с надеждой на скорую встречу. Дышать ею, любить ее и восхищаться ею. В душе романтик. Хотелось бы попытать судьбу с надеждой, что она мне встретится.

Такие необычные объявления обнаружили на дверях своих подъездов жители небольшого города Дзержинска в Нижегородской области. Их автором стал повар из местного ресторана, закрытого на карантин. Пока другие его коллеги размышляли об экономических кризисах, сидя в одиночестве на самоизоляции, Иван осознал, насколько пуста его жизнь без любви.

Любимую Иван Беляков готов каждый день баловать кулинарными шедеврами.Фото: СОЦСЕТИ

- Раньше я уже был женат, - признается Иван. – От первого брака у меня осталась 18-летняя дочь. Но с супругой отношения не сложились, и мы расстались. С тех пор вот уже семь лет я один.

Нет, кратковременные романы в жизни Ивана, конечно случались. Вот только до серьезных отношений дело не доходило. Как подозревает сам Иван, виной всему его романтическая натура.

- На самом деле я большой романтик, - признается Иван. – Бывает, что по дороге на работу могу купить цветы и подарить незнакомой женщине на улице. А выходя из автобуса, я не могу не подать руку девушке. Таким уж меня, видимо, воспитали. Вот только девушки сейчас это не особенно ценят.

«Пишут, в основном, мужчины»

Раньше Иван уже пытался знакомиться в социальных сетях и на сайтах знакомств. Но особенного эффекта не увидел – да и непонятно по профилю, свободна девушка или нет. Поэтому на этот раз Иван решил сразу брать быка за рога – и развесил объявления по своему району. Дескать, есть товар – и купец найдется!

- Пока свою единственную я не нашел, - признается Иван. – Звонят, в основном, мужчины и спрашивают какую-то ерунду. А вот в социальных сетях отклик был большой! Честно говоря, я не думал, что будет такой охват. Но кто-то сфотографировал это объявление и выложил в группе «Регион-52». Большинство нижегородцев, конечно, поддерживают – желают счастья и удачи в поисках. В Дзержинске тоже эту инициативу восприняли очень позитивно.

По словам Ивана, особых требований к кандидатуре на должность жены у него нет. Главное, чтобы человек был хороший. А вот вес, рост, возраст и цвет волос – дело уже второстепенное.

- Я уверен, что в каждой женщине есть своя изюминка, - объясняет Иван. – Дело в том, что я человек творческий и не могу жить без любви. Для меня – это смысл жизни. Очень важно иметь человека, ради которого стоит жить.

Эти необычные объявления жители Дзержинска увидели на дверях своих домов. ФОТО: Регион-52

Единственное, о чем Иван сразу предупреждает кандидаток – к плите он их не подпустит. Все-таки жизнь с профессиональным поваром не шутка! Так что завтрак в постель и ужин при свечах им обеспечены. Впрочем, Иван не считает, что путь к сердцу женщины лежит через желудок.

- Ради любимой я готов не только на любые кулинарные шедевры, но и на самые романтические поступки, - смеется житель Дзержинска. – До миллиона алых роз на главной площади города дело, конечно, не доходило. А вот до нескольких десятков воздушных шариков – не один раз. Как-то мы поссорились с девушкой, и чтобы загладить свою вину, я поднял охапку воздушных шариков до ее балкона на двенадцатом этаже. А в другой раз я украсил воздушными шарами и цветами всю квартиру. Мне всегда хочется как-то по-особенному выразить свою любовь.

В общем, если Иван Беляков вам приглянулся, пудрите носики, надевайте любимые платьица, готовьте желудки – и вперед! Как ни крутите, а кулинары с романтической душой на дорогах не валяются!

КОНКРЕТНО

Иван Беляков ждет ваших сообщений и звонков по телефону: 89200222040. Также ему можно написать вконтакте – vk.com/imperiann.