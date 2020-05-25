В Нижнем Новгороде сгорел автомобиль «Рено Сандеро»

Серьезный пожар вспыхнул минувшим вечером в Канавинском районе – там загорелся автомобиль «Рено». Первыми о пожаре в социальных сетях написали очевидцы происшествия.

- У метромоста загорелся «Рено Сандеро», - написали очевидцы в группе «Кстати».

Вскоре информацию об этом пожаре подтвердили и официальные органы. По данным регионального ГУ МЧС, в тушении пожара были задействованы восемь человек и одна единица техники.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. ФОТО: Группа "Кстати"

- Сообщение о возгорании автомобиля возле дома № 2 по улице Ивана Романова в Канавинском районе поступило в 18:03 24 мая, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки транспортного средства.

В тушении пожара были задействованы восемь человек. ФОТО: Группа "Кстати"

Напомним, сейчас на территории Нижегородской области продолжает действовать противопожарный режим. В связи с этим нижегородцев призывают особенно внимательно соблюдать требования противопожарной безопасности.