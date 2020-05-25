2020-05-24T23:53:48+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 мая 2020 года составило 8047 человек

За сутки в Нижнем Новгороде был выявлен 221 новый случай заражения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 мая 2020 года составило 8047 человекКоличество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 25 мая 2020 года составило 8047 человекФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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В Нижегородской области продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом – только за минувшие сутки в регионе был выявлен 221 новый случай заражения. Таким образом, общее число зараженных увеличилось до 8047 человек.

- Стоит учитывать, что более четырех тысяч из общего числа зараженных коронавирусом проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или вообще бессимптомно, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Еще около полутора тысяч находятся в больницах, а 2433 человек уже выздоровели и выписаны из больниц.

К сожалению, одновременно с этим в регионе выросло и число летальных исходов – пять новых жертв коронавируса было зафиксировано за прошедшие сутки. Таким образом, от коронавирусной инфекции в Нижегородской области скончались в общей сложности 65 человек. Все они страдали хроническими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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