Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 мая 2020 года: штраф за фейковый пост и заболевший Covid-19 баскетболист Бабурин

Количество заболевших продолжает расти в Нижегородской области. За минувшие сутки количество подтвержденных случаев коронависа увеличилось на 221, а общее число достигло 8047 человек. Большая часть – 4091 человек – приходится на сам Нижний Новгород. Лидером по-прежнему остается Автозаводский район, где заболели 754 человека. В области же лидирует Павловский район.

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, 2433 человека уже выздоровели и выписаны. Из оставшихся около четырех человек находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает в легкой форме или вообще бессимптомно. В больницах находятся более 1,5 тысячи человек.

- Динамика заболеваемости в последние несколько дней стабилизируется, но это не повод расслабляться, - напоминает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Я прошу жителей строго соблюдать все необходимые требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Только общими усилиями мы сможем постепенно вернуться к нормальной жизни.

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 мая 2020 года увеличилось до 65 человек. За прошедшие сутки на территории региона было выявлено еще пять летальных случаев. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

- У погибших течение болезни осложнялось различными хроническими заболеваниями, - уточнил чиновник.

24-летнему жителю Кстовского района придется ответить перед судом за фейк о коронавирусе, размещенный в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Инцидент произошел 18 мая 2020 года. Молодой человек опубликовал на одной из страниц популярной социальной сети информацию о коронавирусной инфекции, которая никак не могла соответствовать действительности. Личность злоумышленника вскоре была установлена, с ним провели профилактическую беседу, после которой тот удалил фейковую запись.

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов отчитался в социальной сети Instagram, что поменялось после его визита в Кстовскую ЦРБ. Напомним, пациенты больницы жаловались на холод, остывшую еду и другие проблемы.

Защитник БК «Нижний Новгород» и сборной России по баскетболу Евгений Бабурин перенес коронавирусную инфекцию. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила его жена Мария.

- Главная новость в нашей семье – это то, что все родные наконец выписаны из больниц. Все перенесли ковид с разной симптоматикой и степенью осложнений. Супруг перенес данную заразу совсем бессимптомно, несмотря н контакт с моим братом, который оказался в больнице с двусторонней пневмонией. Если бы не положительный тест, я бы даже не поверила сама, что так бывает, - поделилась Мария.

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