Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 29 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Количество жителей Нижегородской области с подтвержденным коронавирусом перевалило уже за 9 тысяч человек. За последние сутки был зафиксирован 281 новый случай заражения. При этом большинство пациентов с COVID-19 проживают на территории областного центра (4 643 человека), а остальные ( 4 601 человек) - в районах и городских округах региона.

Как сообщили в пресс-службе облправительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина, в настоящий момент коронавирус верифицирован у 689 жителей Павловского района, у 408 жителей Дивеевского района и у 338 человек в Кулебакском районе. Антирейтинг районов не меняется уже несколько недель, а в самых опасных населенных пунктах - Дивееве, Выксе, Павлове и Кулебаках продолжает действовать карантин.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 28 мая:

Ардатовский – 119 случаев

Арзамас – 115 случаев

Арзамасский – 24 случая

Балахнинский – 108 случаев

Богородский – 290 случаев

Большеболдинский район – 22 случая

Большемурашкинский – 2 случая

Борский – 277 случаев

Бутурлинский – 16 случаев

Вадский – 5 случаев

Варнавинский район – 7 случаев

Вачский – 52 случая

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 7 случаев

Володарский – 60 случаев

Воротынский – 13 случаев

Воскресенский – 34 случая

Выксунский – 91 случай

Гагинский – 13 случаев

Городецкий – 102 случая

Д.Константиновский – 46 случаев

Дзержинск – 228 случаев

Дивеевский – 408 случаев

Княгининский - 1 случай

Ковернинский – 6 случаев

Краснобаковский – 9 случаев

Краснооктябрьский – 136 случаев

Кстовский – 238 случаев

Кулебакский – 338 случаев

Лукояновский – 46 случаев

Лысковский – 34 случая

Навашинский – 106 случаев

Павловский – 689 случаев

Первомайский – 11 случаев

Перевозский – 12 случаев

Пильнинский – 48 случаев

Починковский – 178 случаев

Семеновский – 175 случаев

Сергачский – 135 случаев

Сеченовский – 46 случаев

Сокольский – 10 случаев

Сосновский – 82 случаев

Спасский – 28 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 12 случаев

Уренский – 20 случаев

Чкаловский – 18 случаев

Шарангский – 11 случаев

Шатковский – 52 случая

Шахунский – 74 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 4 643 случая

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 9 244 человек - за последние сутки стало известно еще о 281 случае. При этом 3 508 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 89 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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