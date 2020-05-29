Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 29 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Количество жителей Нижегородской области с подтвержденным коронавирусом перевалило уже за 9 тысяч человек. За последние сутки был зафиксирован 281 новый случай заражения. При этом большинство пациентов с COVID-19 проживают на территории областного центра (4 643 человека), а остальные ( 4 601 человек) - в районах и городских округах региона.
Как сообщили в пресс-службе облправительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина, в настоящий момент коронавирус верифицирован у 689 жителей Павловского района, у 408 жителей Дивеевского района и у 338 человек в Кулебакском районе. Антирейтинг районов не меняется уже несколько недель, а в самых опасных населенных пунктах - Дивееве, Выксе, Павлове и Кулебаках продолжает действовать карантин.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 28 мая:
Ардатовский – 119 случаев
Арзамас – 115 случаев
Арзамасский – 24 случая
Балахнинский – 108 случаев
Богородский – 290 случаев
Большеболдинский район – 22 случая
Большемурашкинский – 2 случая
Борский – 277 случаев
Бутурлинский – 16 случаев
Вадский – 5 случаев
Варнавинский район – 7 случаев
Вачский – 52 случая
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 7 случаев
Володарский – 60 случаев
Воротынский – 13 случаев
Воскресенский – 34 случая
Выксунский – 91 случай
Гагинский – 13 случаев
Городецкий – 102 случая
Д.Константиновский – 46 случаев
Дзержинск – 228 случаев
Дивеевский – 408 случаев
Княгининский - 1 случай
Ковернинский – 6 случаев
Краснобаковский – 9 случаев
Краснооктябрьский – 136 случаев
Кстовский – 238 случаев
Кулебакский – 338 случаев
Лукояновский – 46 случаев
Лысковский – 34 случая
Навашинский – 106 случаев
Павловский – 689 случаев
Первомайский – 11 случаев
Перевозский – 12 случаев
Пильнинский – 48 случаев
Починковский – 178 случаев
Семеновский – 175 случаев
Сергачский – 135 случаев
Сеченовский – 46 случаев
Сокольский – 10 случаев
Сосновский – 82 случаев
Спасский – 28 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 12 случаев
Уренский – 20 случаев
Чкаловский – 18 случаев
Шарангский – 11 случаев
Шатковский – 52 случая
Шахунский – 74 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 4 643 случая
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 9 244 человек - за последние сутки стало известно еще о 281 случае. При этом 3 508 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 89 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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