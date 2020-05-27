Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 27 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки в Нижегородской области подтвердился еще 231 случай заражения коронавирусом. Всего же, по данным на 27 мая, в регионе опасным вирусом с начала пандемии заболели 8735 человек.

Основное число зараженых проживают на территории Нижнего Новгорода. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, там COVID-19 подхватили 4 420 человек. Еще 4 315 нижегородцев с коронавирусом находятся в районах Нижегородской области.

В лидерах уже несколько недель держатся Павловский район (681 случай), Дивеевский район (404 случая), Кулебакский район (322 случая) и Богородский район (277 случаев). При этом 26 мая ни одного зараженного не было выявлено в 28 районах и округах. Благодаря этому правительство начало снимать карантин. Он уже отменен в Починках, поселках Мухтолово и Гремячево.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 27 мая:

Ардатовский – 118 случаев

Арзамас – 104 случая

Арзамасский – 22 случая

Балахнинский – 93 случая

Богородский – 277 случаев

Большеболдинский район – 20 случаев

Большемурашкинский – 1 случай

Борский – 247 случаев

Бутурлинский – 16 случаев

Вадский – 3 случая

Варнавинский район – 6 случаев

Вачский – 51 случай

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 5 случаев

Володарский – 53 случая

Воротынский – 13 случаев

Воскресенский – 26 случаев

Выксунский – 86 случаев

Гагинский – 13 случаев

Городецкий – 91 случай

Д.Константиновский – 40 случаев

Дзержинск – 194 случая

Дивеевский – 211 случаев

Княгининский - 1 случай

Ковернинский – 2 случая

Краснобаковский – 9 случаев

Краснооктябрьский – 135 случаев

Кстовский – 212 случаев

Кулебакский – 322 случая

Лукояновский – 46 случаев

Лысковский – 29 случаев

Навашинский – 104 случая

Павловский – 681 случай

Первомайский – 8 случаев

Перевозский – 9 случаев

Пильнинский – 46 случаев

Починковский – 174 случая

Семеновский – 151 случай

Сергачский – 122 случая

Сеченовский – 39 случаев

Сокольский – 9 случаев

Сосновский – 67 случаев

Спасский – 26 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 9 случаев

Уренский – 20 случаев

Чкаловский – 17 случаев

Шарангский – 10 случаев

Шатковский – 49 случаев

Шахунский – 72 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 4 420 случая

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 8 735 человек - за последние сутки стало известно еще о 231 случае. При этом 3 187 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 78 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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