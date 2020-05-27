Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 27 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За последние сутки в Нижегородской области подтвердился еще 231 случай заражения коронавирусом. Всего же, по данным на 27 мая, в регионе опасным вирусом с начала пандемии заболели 8735 человек.
Основное число зараженых проживают на территории Нижнего Новгорода. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, там COVID-19 подхватили 4 420 человек. Еще 4 315 нижегородцев с коронавирусом находятся в районах Нижегородской области.
В лидерах уже несколько недель держатся Павловский район (681 случай), Дивеевский район (404 случая), Кулебакский район (322 случая) и Богородский район (277 случаев). При этом 26 мая ни одного зараженного не было выявлено в 28 районах и округах. Благодаря этому правительство начало снимать карантин. Он уже отменен в Починках, поселках Мухтолово и Гремячево.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 27 мая:
Ардатовский – 118 случаев
Арзамас – 104 случая
Арзамасский – 22 случая
Балахнинский – 93 случая
Богородский – 277 случаев
Большеболдинский район – 20 случаев
Большемурашкинский – 1 случай
Борский – 247 случаев
Бутурлинский – 16 случаев
Вадский – 3 случая
Варнавинский район – 6 случаев
Вачский – 51 случай
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 5 случаев
Володарский – 53 случая
Воротынский – 13 случаев
Воскресенский – 26 случаев
Выксунский – 86 случаев
Гагинский – 13 случаев
Городецкий – 91 случай
Д.Константиновский – 40 случаев
Дзержинск – 194 случая
Дивеевский – 211 случаев
Княгининский - 1 случай
Ковернинский – 2 случая
Краснобаковский – 9 случаев
Краснооктябрьский – 135 случаев
Кстовский – 212 случаев
Кулебакский – 322 случая
Лукояновский – 46 случаев
Лысковский – 29 случаев
Навашинский – 104 случая
Павловский – 681 случай
Первомайский – 8 случаев
Перевозский – 9 случаев
Пильнинский – 46 случаев
Починковский – 174 случая
Семеновский – 151 случай
Сергачский – 122 случая
Сеченовский – 39 случаев
Сокольский – 9 случаев
Сосновский – 67 случаев
Спасский – 26 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 9 случаев
Уренский – 20 случаев
Чкаловский – 17 случаев
Шарангский – 10 случаев
Шатковский – 49 случаев
Шахунский – 72 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 4 420 случая
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 8 735 человек - за последние сутки стало известно еще о 231 случае. При этом 3 187 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 78 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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