Денис Миронов: «Осуществлять поверку счетчиков в квартирах нижегородцев сегодня нежелательно как для метрологов, так и для самих жителей»

Жители Нижегородской области на период самоизоляции освобождаются от поверки приборов учета коммунальных ресурсов. Согласно постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», все индивидуальные приборы учета, поверка которых заканчивается в период с апреля 2020 по 1 января 2021 годы, можно будет использовать для передачи показаний без поверки вплоть до 1 января 2021 года. Это связано в первую очередь с соблюдением мер безопасности в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции - для исключения физических контактов между поверителями и владельцами счетчиков. Согласно постановлению, пени начисляться не будут, даже если срок поверки прибора учета истек.

По данным, поступающим от нижегородцев в Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области, некоторые фирмы по-прежнему не доводят до собственников жилья информацию об освобождении от обязательной поверки счетчиков. Более того, говорят о том, что после окончания срока поверки оплата коммунальных ресурсов будет начисляться по нормативу, что невыгодно. Предлагают выезд специалиста на дом.

«В данных случаях речь идет о прямом нарушении постановления Правительства и о нарушении режима повышенной готовности, который введен на территории Нижегородской области. Если вам говорят о начислении платы за ЖКХ по нормативам, навязывают поверку счетчиков или, тем более, предлагают так называемую «бумажную поверку», то есть выписывают свидетельство без оказания самой услуги – вы имеете дело с мошенниками. Обо всех подобных случаях можно сообщать по телефону «горячей линии» Государственного центра Росстандарта в Нижегородской области 8-800-200-22-14», - отметил директор ЦСМ Денис Миронов.

Региональный центр Росстандарта также приостановил поверку приборов учета у населения.

«Мы продолжаем принимать заявки на их проведение. Из обращений формируется лист ожидания, в нем на сегодня более 150 заявок от жителей разных регионов области. Как только будет возможно, специалисты центра обзвонят всех владельцев приборов учета и назначат удобное для них время поверки. Работы будут производиться оперативно. Мы будем формировать в том числе коллективные заявки, что позволит проводить поверку со скидкой.

Сейчас начинается подготовка к новому отопительному сезону, поэтому поступает много заявок на поверку от ДУКов, тепловых пунктов, многоквартирных домов (общедомовые приборы учета) и тд. Для юридических лиц мы проводим поверку приборов учета в прежнем графике.

Вся информация по поверке - на сайте www.nncsm.ru.