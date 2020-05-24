Баскетболист Евгений Бабурин переболел коронавирусом

Защитник БК «Нижний Новгород» и сборной России по баскетболу Евгений Бабурин перенес коронавирусную инфекцию. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила его жена Мария.

- Главная новость в нашей семье – это то, что все родные наконец выписаны из больниц. Все перенесли ковид с разной симптоматикой и степенью осложнений. Супруг перенес данную заразу совсем бессимптомно, несмотря н контакт с моим братом, который оказался в больнице с двусторонней пневмонией. Если бы не положительный тест, я бы даже не поверила сама, что так бывает, - поделилась Мария.

Напомним, чемпионат Единой лиги ВТБ, как и другие чемпионаты и первенства в разных видах спорта, был досрочно завершен, когда весь мир охватила пандемия коронавируса. Лидером чемпионата на момент остановки турнира являлись подмосковные «Химки».

marusia__zh Если совсем коротко, то самая главная новость в нашеи семье- это то, что все родные наконец выписаны из больниц

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