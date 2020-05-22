2020-05-22T16:36:21+03:00
Общество

Фестиваль «Арзамасский гусь» запускает флешмоб в соцсетях

Вдохновлять участников флэшмоба будут повара во главе с бренд-шефом фестиваля Андреем Сулимои
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Фестиваль «Арзамасский гусь» запускает флешмоб в соцсетяхФестиваль «Арзамасский гусь» запускает флешмоб в соцсетяхФото: Предоставлено "Комсомолке"
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В субботу 23 мая самые талантливые повара Нижегородской области должны были встретиться в пансионате «Морозовский» на традиционном, уже девятом, фестивале «Арзамасский гусь». Однако в условиях пандемии фестиваль в привычном виде, разумеется, не мог бы состояться. Но ощущения праздника хочется всем поэтому в субботу решено провести под знаменем «Гуся» кулинарный флешмоб в социальных сетях.

Суть флешмоба заключается в следующем: всем поклонникам «Арзамасского гуся» предлагается приготовить что-то вкусное и необычное у себя дома и выложить это на своих страничках в соцсетях с отметкой аккаунта фестиваля в Инстаграм @_gusfest_и хештегом #ждемгуся. А «Арзамасский гусь» опубликует эти шедевры в своих сториз. Вдохновлять участников флэшмоба будут повара во главе с бренд-шефом фестиваля Андреем Сулимои и постоянные участники концертной программы «Гуся» в «Морозовском».

- Делитесь также фотографиями и видео с прошлогодних фестивалей. Если есть фото сувениров и поделок – тоже замечательно, - призывают организаторы. - Будем общаться, готовить, петь, а еще подарим пяти счастливчикам-зрителям наши фирменные фартуки! До встречи в субботнем эфире!

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