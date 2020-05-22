2020-05-22T15:53:22+03:00
Общество

Сезон клещей в Нижегородской области 2020: Самые опасные районы на карте

С начала сезона в регионе исследовано уже более двух тысяч клещей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сезон клещей в Нижегородской области 2020: Самые опасные районы на карте. Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской областиСезон клещей в Нижегородской области 2020: Самые опасные районы на карте. Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области
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В Нижегородской области продолжается мониторинг активности клещей – с начала сезона в регионе исследовано уже более двух тысяч клещей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Антигены к вирусу клещевого энцефалита обнаружены в шести клещах из Борского, Балахнинского, Городецкого и Тоншаевского районов, а также из города Дзержинска. За последнюю неделю зарегистрировано 562 обращения по поводу клещей, всего же в этом году поступило 1824 обращения, что ниже уровня прошлого года.

Сезон клещей в Нижегородской области 2020: Самые опасные районы на карте

Сезон клещей в Нижегородской области 2020: Самые опасные районы на карте

Больше всего обращений поступило из Борского (120), Городецкого (149), Семеновского (104) и Кстовского (87) районов, а также из пяти районов Нижнего Новгорода: Автозаводского (97), Приокского (130), Ленинского (71), Советского (74) и Канавинского (61). К счастью, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано.

Чаще всего клещи нападали на придомовых территориях, территориях сел и деревень и в лесных массивах, а также на садово-огородных участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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