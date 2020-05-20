Убийцу нижегородского реконструктора Олега Казаринова приговорили к 10 годам колонии

В Нижнем Новгороде вынесен приговор 35-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве известного нижегородского реконструктора Олега Казаринова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, трагедия произошла вечером 13 июля 2019 года на территории Щелоковского хутора, где в то время как раз проходила подготовка к фестивалю военно-исторической реконструкции «Щит и меч». Пьяный подсудимый подошел к Олегу Казаринову и ударил его ножом. 52-летнего потерпевшего доставили в городскую больницу, однако ночью он скончался от полученных телесных повреждений.

- Свою вину подсудимый в ходе предварительного расследования признал частично и был заключен под стражу. О своих мотивах он рассказать так и не смог – ссылался на то, что был слишком пьян, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В законную силу приговор пока не вступил.