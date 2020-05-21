2020-05-20T17:47:20+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 21 мая 2020 года составило 7209 человек

За сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 257 новых случаев заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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Властям удалось купировать очаги заболеваемости.Властям удалось купировать очаги заболеваемости.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 21 мая 2020 года составило 7209 человек. Только за последние сутки в регионе выявили еще 257 новых случаев заражения COVID-19.

Сообщалось, что в Нижегородской области стало на 100 выздоровевших от COVID-19 жителей больше. В то время как число умерших от коронавируса нижегородцев, по данным на 20 мая, выросло до 49 человек.

Как заявил глава региона Глеб Никитин, наметилась положительная динамика, но ситуация по-прежнему сложная. Именно поэтому режим самоизоляции продолжает действовать. В частности, нужно заполнять заявки на выход из дома на портале «Карта жителя Нижегородской области».

- Однако у нас появилась возможность ввести определенные послабления, и было принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничений, - напомнил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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