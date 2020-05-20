Пешеходные мосты, фуникулер и «звездная сеть»: Каким видят будущий парк «Горки» студенты ННГАСУ

Студенты ННГАСУ предложили свои концепции развития территории будущего муниципального парка «Горки» на крутом склоне правого берега Оки, пролегающей вдоль Черниговской улицы между метромостом и Молитовским мостом.

Территория будущего парка пролегает вдоль Черниговской улицы между метромостом и Молитовским мостом.

«Комсомолка» рассказывала, что одним из инициаторов создания нового рекреационного пространства в центре Нижнего Новгорода выступило местное отделение ОНФ. Планировалось, что благоустроить территорию удастся, не потратив при этом ни копейки из городской казны. Этой позиции авторы идеи и городские власти придерживаются и по сей день. Однако пока о финансовой стороне вопроса речи не идет. В первую очередь необходимо разработать проект будущего парка. И, как выяснилось на заседании думской комиссии по экологии 19 мая, начало этому положено. Студенты архитектурно-строительного университета поделились своим видением того, как должны выглядеть «Горки».

По словам заведующей кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ, профессора Анны Гельфонд, во всех проектах сохранены исторические коммуникации и природный ландшафт.

- На природный каркас накладывается антропогенный: мосты, канатные дороги, причалы, лыжные трассы… Основная задача здесь - удобство, - добавила Анна Гельфонд.

«Терренкур»

Эта концепция предполагает сочетание маршрутов разной сложности, на которые «нанизаны» элементы парковой инфраструктуры, что дает возможность каждому посетителю выбрать свое мини-путешествие. По мысли авторов проекта, располагать большую часть элементов благоустройства следует на свободной от деревьев территории вдоль воды.

Концепция «Терренкур».

«Большие овраги»

Студенты считают, что следует равномерно распределить по территории парка торговые точки, зоны тихого и активного отдыха (яхт-клуб, площадка для скалолазания, танцплощадка, место для барбекю и так далее). Сюда же включен новый трамвайный путь от парка «Швейцария».

Концепция «Большие овраги».

«Пространство нового типа»

Авторы этой концепции видят парк универсальной площадкой, включающей в себя развлечения, рассчитанные на любое время года. А еще предлагают разделить его территорию на рекреационную лесную зону и зону отдыха.

Концепция «Пространство нового типа».

«Волна»

Разработчики этой концепции взяли за основу шум, звук, волну, воду и реку. Композиционно выделили три оси: ось бровки откоса - созерцательная; ось дорожек на рельефе - прогулочная и видовая; ось набережной - прогулочно-развлекательная.

Концепция «Волна».

«Продолжение набережной»

В этой концепции развития территории предусмотрены места для массовых мероприятий - прогулок с детьми, отдыха с семьей, а также проведения времени наедине. Максимально сохранены рельеф и существующая растительность. А для сооружений предлагается использовать экологически чистые возобновляемые материалы.

Концепция «Продолжение набережной».

«Идентичность ландшафта»

В философии этого проекта отражается взаимосвязь реки, леса и исторического города. Функциональное зонирование определяет транспортную схему, трассировку велодорожек и расположение объектов.

Концепция «Идентичность ландшафта».

«Мост»

Здесь мосты как один из главных образов приволжской столицы. Потому-то в этой концепции для связи отдельных функциональных зон парка предполагается создать пешеходные мосты. Также предусмотрены канатная дорога и возможность организации сезонных видов спорта - лыжная трасса, места для зимних прогулок.

Концепция «Мост».

«Спортивно-игровой парк»

Разработчики этой концепции считают, что в парке «Горки» можно будет с пользой проводить время как летом, так и зимой. Например, для зимних видов спорта запроектированы лыжная трасса и озеро, которое с наступлением морозов преобразуется в каток. А в теплое время года там можно будет заниматься скалолазанием и банджи-джампингом. Здание водонапорной станции, по мысли авторов проекта, реконструируется в общественный центр, включающий выставки, лекционные залы, кафе и мелкие учреждения торговли. Консоли-мосты, которые обеспечивают удобные связи между верхней и нижней набережной, обозначают путь к причалу. Они оборудованы лифтами-подъемниками, что позволяет посетителям сразу попасть в парк, минуя спуск по склону.

Концепция «Спортивно-игровой парк».

«Млечный путь»

Идея проекта - космос. Территория парка разделена несколькими оврагами, самый большой из них похож по абрису на Млечный путь. В парке предусматриваются три зоны: тихая, спортивная и зона основных мероприятий. Рельеф парка делится на несколько ярусов. Площадки соединены «звездной сетью» и путями, проводящими человека над «пропастями» оврагов.

Концепция «Млечный путь».

- Специально к заседанию комиссии по экологии я постаралась собрать предложения студентов в интегральную комплексную концепцию. В ее основу легли неразрывная взаимосвязь природы, истории, общества и потенциал их взаимодействия, - пояснила Анна Гельфонд, завершая свой получасовой доклад.

В сводную концепцию вошло сохранение природного ландшафта, благоустройство исторических коммуникаций, а также функциональное зонирование парка, выполненное с учетом актуальных требований событийного наполнения (главная цель его - привлечение посетителей в любое время года).

А МЕЖДУ ТЕМ

Стали известны сроки реализации проекта по созданию муниципального парка «Горки». По словам замдиректора депграда Нижнего Новгорода Александра Корнилова, до 1 июля необходимо провести общественные обсуждения концепций, предложенных студентами ННГАСУ. Также следует выложить их работы в сети, позволив жителям голосовать за наиболее понравившиеся проекты.

Примерно с 15 сентября по 29 октября 2020 года специалисты будут разрабатывать проектную документацию. А ее приемку предлагается перенести уже на будущий год. Получается, что приступить к благоустройству территории между метромостом и Молитовским мостом удастся не раньше 1 апреля 2021 года.

- Полагаем, можно успеть за четыре месяца. Однако все зависит от того, какой проект мы в итоге выберем, - заключил Александра Корнилов.

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