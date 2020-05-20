Пес Лучик спел колыбельную Summertime вместе со своей хозяйкой

На днях в сети появился милейший видеоролик с псом по кличке Лучи, который исполнил знаменитую колыбельную Summertime вместе со своей хозяйкой - солисткой Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Олесей Яппаровой.

- Лучику уже шесть лет. Взрослый парень, - сообщила певица «КП-Нижний Новгород».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/780117" frameborder="0"></iframe> За шесть лет Лучи выучил весь репертуар своей хозяйки.Видео: Леся Яппарова.

По словам Олеси, просто так ее питомец, названный в честь Лучано Паваротти, петь не будет. Ему нужен дуэт, причем желательно, чтобы партнером на воображаемой сцене была его любимая хозяйка.

- Не знаю отчего, но Лучик запевает только после того, как я сама начинаю петь. По щелчку петь не станет! То есть сначала он внимательно слушает, а потом в какой-то момент раз - и запевает. Между прочим знает все мои арии, - подчеркнула собеседница «Комсомолки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/780119" frameborder="0"></iframe> Благодаря этому видеоролику Лучик и его хозяйку пригласили на Первый канал.Видео: Олеся Яппарова.

Кстати, пес породы сиба-ину уже прославил на всю страну и себя, и свою хозяйку. Видео с его «выступлением», опубликованное в интернете в конце прошлого года, заметили редакторы популярной передачи «Видели видео?» и тут же пригласили обоих на съемки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/780121" frameborder="0"></iframe> Поющий пес солистки Нижегородского театра оперы и балета.Видео: Олеся Яппарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Далматинец из Дзержинска перепел Николая Баскова

Поклонники «Золотого голоса России» решили, что мог бы получиться неплохой дуэт (подробности)

«Увидел бы сразу его настоящее фото - никогда бы не взял!»: Нижегородский кот Рыжий стал звездой Первого канала

Хозяин очаровательного котейки рассказал, как было снято то самое видео и как его зовут на самом деле (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.