Пес Лучик спел колыбельную Summertime вместе со своей хозяйкой
На днях в сети появился милейший видеоролик с псом по кличке Лучи, который исполнил знаменитую колыбельную Summertime вместе со своей хозяйкой - солисткой Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Олесей Яппаровой.
- Лучику уже шесть лет. Взрослый парень, - сообщила певица «КП-Нижний Новгород».
За шесть лет Лучи выучил весь репертуар своей хозяйки.Видео: Леся Яппарова.
По словам Олеси, просто так ее питомец, названный в честь Лучано Паваротти, петь не будет. Ему нужен дуэт, причем желательно, чтобы партнером на воображаемой сцене была его любимая хозяйка.
- Не знаю отчего, но Лучик запевает только после того, как я сама начинаю петь. По щелчку петь не станет! То есть сначала он внимательно слушает, а потом в какой-то момент раз - и запевает. Между прочим знает все мои арии, - подчеркнула собеседница «Комсомолки».
Благодаря этому видеоролику Лучик и его хозяйку пригласили на Первый канал.Видео: Олеся Яппарова.
Кстати, пес породы сиба-ину уже прославил на всю страну и себя, и свою хозяйку. Видео с его «выступлением», опубликованное в интернете в конце прошлого года, заметили редакторы популярной передачи «Видели видео?» и тут же пригласили обоих на съемки.
Поющий пес солистки Нижегородского театра оперы и балета.Видео: Олеся Яппарова.
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