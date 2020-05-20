2020-05-20T14:02:35+03:00
Дом. Семья

Пес Лучик спел колыбельную Summertime вместе со своей хозяйкой

Оперная певица Олеся Яппарова рассказала «Комсомолке», что питомец выучил все ее арии [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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6-летний Лучик знает все арии своей хозяйки.6-летний Лучик знает все арии своей хозяйки.Фото: принтскрин видео.
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На днях в сети появился милейший видеоролик с псом по кличке Лучи, который исполнил знаменитую колыбельную Summertime вместе со своей хозяйкой - солисткой Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Олесей Яппаровой.

- Лучику уже шесть лет. Взрослый парень, - сообщила певица «КП-Нижний Новгород».

За шесть лет Лучи выучил весь репертуар своей хозяйки.Видео: Леся Яппарова.

По словам Олеси, просто так ее питомец, названный в честь Лучано Паваротти, петь не будет. Ему нужен дуэт, причем желательно, чтобы партнером на воображаемой сцене была его любимая хозяйка.

- Не знаю отчего, но Лучик запевает только после того, как я сама начинаю петь. По щелчку петь не станет! То есть сначала он внимательно слушает, а потом в какой-то момент раз - и запевает. Между прочим знает все мои арии, - подчеркнула собеседница «Комсомолки».

Благодаря этому видеоролику Лучик и его хозяйку пригласили на Первый канал.Видео: Олеся Яппарова.

Кстати, пес породы сиба-ину уже прославил на всю страну и себя, и свою хозяйку. Видео с его «выступлением», опубликованное в интернете в конце прошлого года, заметили редакторы популярной передачи «Видели видео?» и тут же пригласили обоих на съемки.

Поющий пес солистки Нижегородского театра оперы и балета.Видео: Олеся Яппарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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