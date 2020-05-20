2020-05-20T13:12:36+03:00
Звезды

Из артисток - в маникюрши: Певица Натали освоила новую профессию

Знаменитость рассказала, кто ее научил идеально красить ногти [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На карантине певица выглядит ни чуть не хуже, чем в обычное время.На карантине певица выглядит ни чуть не хуже, чем в обычное время.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Исполнительница хита «О боже, какой мужчина!» шокировала своих подписчиков новым умением. Которую неделю певица Натали хвастается в Инстаграме идеальным маникюром и таким же аккуратным педикюром. Их она делает сама, в домашних условиях.

natali_star74natali_star74
Певица ухаживает за собой даже на самоизоляции
3988 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Сразу говорю: никуда не ходила, с 12 лет делаю сама! Мама-умница научила, а я научилась, - заверила артистка.

Однако самообслуживанием знаменитая нижегородка занималась не всегда. Когда-то ходила к определенным мастерам, чтобы те навели красоту по науке. Правда, было это несколько лет назад. Посмотрев, как они это делают, решила, что сама сможет не хуже. С тех пор ни руки, ни ноги чужим не доверяет.

natali_star74natali_star74
Натали призналась, что не может ходить с ободранным лаком
6679 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Были у меня два мастера, которые здорово делали педикюр. Вот у них-то я и научилась делать еще лучше! - призналась Натали. - Поэтому зачем мне сейчас поиски и записи бесконечные? И так встреч хватает.

Кстати, за пальцами ног поп-звезда не переставала следить даже во время очередной беременности (у Натали трое сыновей. - Прим. ред.). По ее словам, до сих пор не понимает, как огромный живот позволил ей согнуться в три погибели, чтобы добраться до стоп.

- В общем, если в артистки не вернусь, приглашаю на педикюр! - заявила Натали.

natali_star74natali_star74
Поп-звезда сама делает себе маникюр с двенадцати лет
7064 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Только с одним уточнением: педикюр, равно как и маникюр, певица делает классический, не аппаратный. Да и вместо популярного нынче гель-лака использует обычное покрытие. Его, как сообщила артистка, хватает на три-четыре дня.

natali_star74natali_star74
Кому педикюр от звезды?
8832 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я скучаю по мужу»: Певица Натали раскрыла секрет счастливого брака

Уроженка Дзержинска вышла замуж за Александра Рудина в 17 лет (подробности)

Поклонники заподозрили 45-летнюю Натали в четвертой беременности

Артистка поспешила опровергнуть слухи о прибавлении (подробности)

Певица Натали рассказала, как отбила у сына желание ругаться матом

На днях светловолосому мальчику исполнилось девять лет (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анна Семенович: В «Гардемаринах» запретили быть блондинкой
Фигуристка, певица и просто красавица. Блестящая во всех отношениях артистка рассказала «СВ» о съемках в продолжении любимого миллионами фильма, о белорусских корнях и о том, каково быть обладательницей роскошных форм
Новости 24
Выпускные в школе в Нижнем Новгороде 2020: будут ли проходить и когда состоятся
Более 10 тысяч многоквартирных домов продезинфицировали в Нижнем Новгороде
Коронавирус и беременность: чем опасно и как защититься
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 20 мая 2020 года: меньше всего болеют в Приокском районе
Нижегородские спасатели продезинфицировали детский садик на Бору
Контроль за безопасностью газового оборудования будет усилен в Нижегородской области
Мария Самоделкина: «Поправки в Конституцию сделают ответственностью каждого защиту нашей родной истории»
Экзамены на водительские права в Нижнем Новгороде в период коронавируса 2020: когда начнутся и какие правила будут действовать
11 жителей Нижегородской области вернулись домой из Франции
Адвоката из Богородска задержали за посредничество во взятке в 4,8 миллиона рублей
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 мая 2020 года выросло до 1653 человек
Более 158 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Более 400 миллионов рублей будет потрачено на реставрацию Нижегородского кремля
Новые штрафы появятся в Нижегородской области
Пять мифов о Covid-19
Эксперты рассказали о том, как выводить детей из самоизоляции
С началом послаблений россияне начали закупаться товарами для активного отдыха
Минздрав назвал сроки победы над корнавирусом
С 20 мая в Нижнем Новгороде возобновит работу троллейбус № 22
«Плохие дороги строить выгоднее»: «Комсомолка» разобралась, почему до полного решения дорожной проблемы в России еще далеко
Нижний Новгород получит около 41 млн рублей на устранение аварийной ситуации на склонах
Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами надбавок за коронавирус
В Нижнем Новгороде продлили прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»
Как будет проходить ОГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «Аттестаты выдадут по итоговым оценкам»
Для помощи пожилым нижегородцам во время пандемии коронавируса заполнили 62 анкеты за сутки
Названы школы Нижнего Новгорода, в которых будет проведен капитальный ремонт