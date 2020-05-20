Из артисток - в маникюрши: Певица Натали освоила новую профессию

Исполнительница хита «О боже, какой мужчина!» шокировала своих подписчиков новым умением. Которую неделю певица Натали хвастается в Инстаграме идеальным маникюром и таким же аккуратным педикюром. Их она делает сама, в домашних условиях.

natali_star74 Певица ухаживает за собой даже на самоизоляции

- Сразу говорю: никуда не ходила, с 12 лет делаю сама! Мама-умница научила, а я научилась, - заверила артистка.

Однако самообслуживанием знаменитая нижегородка занималась не всегда. Когда-то ходила к определенным мастерам, чтобы те навели красоту по науке. Правда, было это несколько лет назад. Посмотрев, как они это делают, решила, что сама сможет не хуже. С тех пор ни руки, ни ноги чужим не доверяет.

natali_star74 Натали призналась, что не может ходить с ободранным лаком

- Были у меня два мастера, которые здорово делали педикюр. Вот у них-то я и научилась делать еще лучше! - призналась Натали. - Поэтому зачем мне сейчас поиски и записи бесконечные? И так встреч хватает.

Кстати, за пальцами ног поп-звезда не переставала следить даже во время очередной беременности (у Натали трое сыновей. - Прим. ред.). По ее словам, до сих пор не понимает, как огромный живот позволил ей согнуться в три погибели, чтобы добраться до стоп.

- В общем, если в артистки не вернусь, приглашаю на педикюр! - заявила Натали.

natali_star74 Поп-звезда сама делает себе маникюр с двенадцати лет

Только с одним уточнением: педикюр, равно как и маникюр, певица делает классический, не аппаратный. Да и вместо популярного нынче гель-лака использует обычное покрытие. Его, как сообщила артистка, хватает на три-четыре дня.

natali_star74 Кому педикюр от звезды?

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