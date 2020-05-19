На супругу экс-мэра Нижнего Новгорода Эладу Нагорную завели уголовное дело

Спустя год после того, как утихли страсти вокруг вынесения приговора экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину, в криминальной хронике замелькало имя его супруги Элады Нагорной. Главу крупной строительной компании заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму в 200 миллионов рублей.

- Нижегородскими следователями расследуется уголовное дело в отношении Элады Львовны Нагорной по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Расследование по уголовному делу продолжается.

В соответствии с законодательством, за подобное преступление Эладе Нагорной грозит либо штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. - Следствие насчитало Эладе Нагорной свыше 200 миллионов рублей недоимки по подоходному налогу, так как она не является налоговым резидентом России, несколько лет проживая за рубежом, - сообщает подробности «Коммерсант». – По оценке следствия, Элада Нагорная должна платить подоходный налог по ставке 30%, а не 13%.

Напомним, в 2019 году супруг Элады Нагорной Олег Сорокин был приговорен к десяти годам в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки и соучастии в похищении человека. В соответствии с решением суда, он должен был выплатить 1 миллион рублей морального ущерба похищенному. Также у него было арестовано имущество в размере 20 миллионов рублей и недвижимость на сумму 484 миллиона рублей.