Сотрудники ООО ЧОП «Социум-Крепость Поволжье» пресекли крупное ограбление в Арзамасе

Уже более десяти лет охрану АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» осуществляют сотрудники ООО ЧОП «Социум-Крепость Поволжье». На предприятии действует надежная система безопасности, которая оптимизирована под специфику оборонного предприятия и предусматривает высокопрофессиональную круглосуточную службу охраны. Коллектив охранного предприятия грамотно и ответственно справляется со своими задачами, поэтому всегда есть твердая уверенность в безопасности производственных процессов АПЗ.

Оперативность и профессионализм действий сотрудников ЧОП еще раз подтвердил недавно произошедший инцидент. 13 мая в 14:39 на центральный пульт оператора поступил сигнал «Тревога» из офиса одной из арзамасских финансовых организаций. Уже через три минуты сотрудники группы быстрого реагирования Александр Кожаков и Станислав Черников прибыли на место происшествия. В помещении застали мужчину в маске и перчатках, вооруженного ножом. Благодаря грамотным и слаженным действиям охранников в считанные секунды преступник был обезврежен и передан сотрудникам полиции. Похищенными вещами, денежными средствами и ювелирными украшениями воспользоваться он не успел.

– Это случай доказывает, что у нас работают настоящие профессионалы, которые готовы всегда прийти на помощь, – комментирует генеральный директор ООО ЧОП «Социум-Крепость Поволжье» Ильгизар Мустафин. – Наши ребята обладают высоким уровнем физической и специальной подготовки, владеют знаниями и навыками действий в чрезвычайных ситуациях. Это помогает с успехом решать сложные задачи при несении службы и работать на благо людей, которые доверили нам охранять их здоровье и спокойствие.

За отличное выполнение своих служебных обязанностей Александр Кожаков и Станислав Черников премированы руководством ЧОП «Социум-Крепость Поволжье» и отмечены отделом лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Арзамаса. Директор финансовой организации также выразил благодарность охранникам ЧОПа.