Экс-депутата Валерия Гельжиниса подозревают в продаже устаревших аппаратов ИВЛ стоимостью 700 тысяч рублей за штуку

Экс-депутат нижегородской думы от «Справедливой России» Валерий Гельжинис оказался в центре крупного скандала. Бывший политик решил заработать на пандемии коронавируса, продавая устаревшие аппараты искусственной вентиляции легких. За один прибор он просил 700 тысяч рублей, пишет «КоммерсантЪ».

Идея торговать аппаратами ИВЛ «Фаза-5НР», выпущенными в середине 90-х годов, пришла Гельжинису не сразу. Изначально экс-политик намеревался продавать медицинские маски, которые нынче в дефиците. Бизнес решил организовать вместе с Игорем Бортниковым (они познакомились на одном из форумов, посвященных реализации через интернет средств индивидуальной защиты).

Правда, сходу завоевать виртуальный рынок не удалось - их объявления о продаже СИЗов постоянно блокировались. Тогда Бортников вспомнил о своем знакомом - Станиславе Некрасове из Миасса - с опытом поставок различных товаров из Поднебесной.

В начале апреля бизнес-партнеры купили компанию «ЭКО-Фарм», чтобы не возиться с созданием новой конторы. Гендиректором назначили Некрасова. В свою очередь Гельжинис пообещал через свою фирму КПС выделить деньги на покупку СИЗов. Однако к этой идее экс-депутат быстро охладел, решив, что лучше всего сейчас «пойдут» аппараты ИВЛ.

На объявления о продаже устаревших аппаратов ИВЛ «Фаза-5НР» бывший политик наткнулся в интернете. Продавцом было ООО «Кострома-Медико». Предприниматель быстренько съездил в Кострому и оценил товар. Цена ему понравилась сразу - продавец просил пять тысяч рублей за один прибор. Низкую стоимость объяснил так: аппараты уже не новые - выпущены в 90-х. Но до сих пор работают. В общем, экс-депутат пошел на сделку, даром что разрешительной документации на их эксплуатацию у продавца не было. Имелись лишь данные метрологической экспертизы и паспорта самих приборов.

Поразмыслив, бизнесмены обозначили новую цену - 700 тысяч рублей за штуку. Но ни один аппарат так и не был продан. 24 апреля на склад под видом покупателя прибыл оперативник подмосковного ОБЭПиК. Он записал на диктофон разговор с горе-предпринимателями, которые подтвердили: документации нет, но можно сделать ее за пару тысяч рублей. В тот момент оперативник подал сигнал коллегам, и они быстренько приехали, чтобы задержать торговцев.

Некрасову и Бортникову предъявили обвинение в покушении на мошенничество. Они сейчас арестованы. А Гельжинис пока под подозрением. Причем его адвокат заявил, что в сделке не было ничего незаконного. Ведь аппараты ИВЛ, который он хотел сбыть, в рабочем состоянии.

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