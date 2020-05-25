Игорь Маковский: «Цифровизация улучшит качество жизни нижегородцев и обеспечит бесперебойную работу энергокомплекса региона»

В начале 2019 года филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» начал реализацию первого в регионе проекта по цифровизации электросетевого комплекса. Он предполагает собой модернизацию ряда электроустановок и совершенствование системы диспетчерского управления. Работы ведутся в том числе и в Арзамасском районе.

Несколько дней назад в Нижегородскую область с рабочим визитом прибыл генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. Он провел рабочую встречу с губернатором Глебом Никитиным и лично проинспектировал ход строительства цифровой подстанции «Выездное». Об итогах этих мероприятий, а также о том, как работает компания в период пандемии коронавируса, Игорь Маковский рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

- Игорь Владимирович, как прошла ваша встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным? Какие моменты вы обсудили?

- В первую очередь мы обсуждали тот особый статус и состояние, в котором мы ведем деятельность как электроэнергетики и обеспечиваем основной бизнес-процесс: надежное электроснабжение всех категорий потребителей на территории Нижегородской области. Несмотря на ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса, мы сохранили темпы по обеспечению инфраструктурного развития под социально-экономическое развитие территории и качественно отвечаем на все запросы, которые получаем. Также я проинформировал Глеба Сергеевича о том, как выполняются планы по подготовке электросетевого комплекса Нижегородской области к осенне-зимнему периоду.

«Нижновэнерго» выстроил диалог на уровне оперативных штабов региона и энергокомпании, синхронизировав свои действия с органами власти. Вне зависимости от того, что общение с клиентами перешло на удаленный режим, мы продолжаем повсеместно обеспечивать надежную работу электрических сетей, выполняем ремонтную и инвестиционные программы, готовим сети к предстоящему осенне-зимнему максимуму нагрузок, осуществляем технологическое присоединение новых потребителей к электросетям. Сейчас на особом контроле находится электроснабжение 56 медицинских учреждений. Сформирована группировка из 58 мобильных резервных источников снабжения электроэнергией для гарантии бесперебойного электроснабжения. Эта категория объектов у нас в приоритете.

Глеб Сергеевич высоко оценил труд энергетиков на данном этапе, а мы в свою очередь поблагодарили его за максимальное взаимодействие.

- Расскажите поподробнее о мерах, которые предпринял «Россети Центр» для сохранения здоровья и обеспечения безопасности своих сотрудников и потребителей в условиях пандемии?

- Наша компания оперативно перестроила свою работу таким образом, чтобы максимально обезопасить сотрудников и потребителей. Очное общение с клиентами временно прекращено, мы взаимодействуем дистанционно - через электронные сервисы и личные кабинеты. Все обращения, связанные с электроснабжением, специалисты компании могут обрабатывать в удаленном формате. При этом мы не только экономим время, но и обеспечиваем нижегородцам безопасность.

Еще в марте треть персонала была переведена на удаленную работу. В первую очередь это касалось тех, кто в группе риска: людей старше 65 лет, работников с хроническими заболеваниями и беременных женщин. На сегодняшний момент 100% очно работающего персонала обеспечены основными средствами индивидуальной защиты – масками, антисептиками и перчатками. Помещения и техника регулярно дезинфицируются.

Мы постоянно следим за состоянием здоровья наших сотрудников. В настоящий момент сданы более 25 тысяч тестов на коронавирус. Отмечу, что персонал энергосистемы в Нижегородской области находится на особом контроле, поскольку этот регион – в числе субъектов России с высоким риском распространением вируса.

Цифровое управление сетями позволит оперативно определять и изолировать место повреждения, а также переводить энергоснабжение потребителей на резервные линии. Фото: «Россети Центр и Приволжье».

- Игорь Владимирович, а повлияет ли неблагоприятная эпидемиологическая обстановка на реализацию плановых мероприятий по ремонтной программе и подготовке к отопительному сезону?

- Нет, вне зависимости от внешних обстоятельств темпы будут выдержаны. Такую задачу поставил всем дочерним компаниям генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, указав на необходимость жестко соблюдать сроки подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов и обеспечить исполнение всех пунктов, утвержденных ремонтных и критической части инвестиционных программ вне зависимости от текущих условий. У нас достаточно большой объем работы на территории Нижегородской области. В этом году планируем отремонтировать более 2 250 подстанций, которые обеспечивают наших потребителей электроэнергией, и почти 10 тысяч километров ЛЭП. Также нужно расчистить почти 6 000 га трасс ВЛ. Уже в конце мая свыше трети годового плана будет выполнена.

«Нижновэнерго» активно взаимодействуют с региональными штабами и оперативно предоставляют технологическую помощь, в том числе и сторонним территориальным сетевым организациям.

- В ходе рабочего визита вы посетили Арзамасский район, где реализуется пилотный проект по цифровизации распределительного электросетевого комплекса. Какие объекты были проинспектированы? И на каком этапе сейчас работы?

- Активное строительство первой в Нижегородской области цифровой подстанции «Выездное» ведется с 2019 года. Она возводится в рамках реализации программы цифровой трансформации электросетевого комплекса. Установленная мощность – 20 МВА. Этот объект сможет обслуживать более 16 тысяч нижегородцев, а управление, как и управление всем электросетевым комплексом региона,будет осуществляться из Центра управления сетями в Нижнем Новгороде. Для нас это, наверное, самый ответственный момент с точки зрения реализации всех мероприятий цифровой трансформации в регионе. Также в Арзамасском районе мы проводим модернизацию еще двух объектов – это Арзамасский сельский РЭС, где появится умная и современная база, и городской диспетчерский пункт, который в режиме реального времени позволит наблюдать за состоянием сети «здесь и сейчас».

Сейчас там ведется подготовка помещений, а также монтаж оборудования для автоматизированных рабочих мест диспетчеров. На этих объектах будут установлены современные системы коллективного отображения телемеханической информации, а сотрудники будут обеспечены цифровой радиосвязью.

Активное строительство первой в Нижегородской области цифровой подстанции «Выездное» ведется с 2019 года. Фото: «Россети Центр и Приволжье».

- К чему в итоге приведет реализация цифровых проектов?

- В первую очередь, как я уже сказал, снизится время восстановления электроснабжения, качественно улучшатся показатели устойчивой работы электроустановок. А цифровое управление сетями позволит оперативно определять и изолировать место повреждения, а также переводить энергоснабжение потребителей на резервные линии.

«Умные сети» обеспечат 100% наблюдаемость за энергообъектами, что снизит потери электроэнергии и принесет значительную экономию. В целом наша программа цифровой трансформации максимально интегрирована в программу по цифровизации Нижегородской области и нацелена на улучшение качества жизни жителей и бесперебойную работу предприятий региона.