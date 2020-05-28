ВТБ в Нижегородской области поддержал клиентов на 7,3 млрд рублей

ВТБ в Нижегородской области одобрил кредитные каникулы для 3,6 тысяч заемщиков-физических лиц более чем на 2,2 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную помощь на 5,1 млрд рублей. Общая сумма поддержки, оказанной банком частным и корпоративным клиентам региона, составила 7,3 млрд рублей. Об этом на онлайн пресс-конференции представителям нижегородских СМИ рассказал руководитель ВТБ в регионе Игорь Рожковский.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. За апрель-май банк одобрил кредитные каникулы 3,6 тысячам заемщикам-физическим лицам на общую сумму 2,2 млрд рублей. Из них более 3,1 тысяч заявок на 1,8 млрд рублей - по кредитам наличными, 313 заявок на 408 млн рублей – по ипотеке и 122 заявки на 62 млн рублей - по автокредитам.

В рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк заключил соглашения с 87 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на сумму 314 млн рублей. Льготное финансирование получили представители сферы гостиничного, ресторанного и рекламного бизнеса, торговли непродовольственными товарами и фитнес-индустрии. Также ВТБ одобрил 90 сделок с представителями среднего и малого бизнеса на 4,8 млрд рублей, как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

По итогам первого квартала розничный кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области увеличился на 3,5%, до 44,3 млрд рублей. Объем выданных кредитов за январь-март увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%. Всего за первый квартал текущего года банк предоставил жителям региона более 6 тысяч кредитов на общую сумму 5,8 млрд рублей.

В направлении розничного кредитования наибольший рост портфеля зафиксирован по ипотеке. На 1 апреля портфель ипотечных кредитов подразделения достиг 20,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 6%. За январь-март ВТБ выдал нижегородцам более 1,5 тысяч жилищных займов на сумму 3 млрд рублей, что на 56% больше, чем за первый квартал 2019 года. Дополнительной мерой поддержки населения стала новая стартовавшая в апреле госпрограмма субсидирования ипотечной ставки. ВТБ первым в регионе начал принимать заявки и выдавать ипотеку под 6,5% годовых. На сегодняшний день в рамках данной программы банк предоставил льготные ипотечные кредиты 66 нижегородским семьям на общую сумму свыше 150 млн рублей.

Также по итогам первых трех месяцев года в банке фиксируют рост спроса на автокредиты. За данный период выдано более 500 кредитов на приобретение автомобилей на общую сумму 360 млн рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 20%.

Положительная динамика за отчетный период достигнута и по сберегательному направлению. Портфель привлеченных средств населения за январь-март увеличился на 9% и достиг 79,6 млрд рублей. Все большей востребованностью у нижегородцев продолжают пользоваться инвестиционные продукты банка. За отчетный период объем средств по данному направлению превысил 17 млрд рублей, что на 27,5% больше показателя на начало года.

Корпоративный кредитно-документарный портфель подразделения на 1 апреля составил 63,8 млрд рублей, портфель привлеченных средств клиентов-юридических лиц – 30,3 млрд рублей (+6,3% по сравнению с началом года).

- ВТБ в Нижегородской области активно подключился к реализации мер поддержки граждан и бизнеса региона, пострадавших в результате пандемии COVID-19. Мы хорошо понимаем, в сколь непростой ситуации сегодня оказались наши частные и корпоративные заемщики и делаем все возможное для оказания им качественной и своевременной финансовой поддержки. Уверен, что реализуемые нами меры в рамках как государственных, так и собственных программ, помогут клиентам уверенно пройти этот непростой для них период, - прокомментировал Игорь Рожковский, управляющий ВТБ в Нижегородской области.