Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в Тумботино

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин продолжает отменять карантин в населенных пунктах региона. С 28 мая ограничительные меры сняты с рабочего поселка Тумботино Павловского района.

По словам чиновника, все решения принимаются на основании предписания главного санитарного врача Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с начала пандемии коронавируса в Тумботино было зафиксировано 35 случаев заражения.

- Это крупный населенный пункт, где производится очень важная в нынешних условиях продукция медицинского назначения. Своевременно принятые меры позволили остановить распространение заболевания и стабилизировать ситуацию, - отметил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что Тумботино тесно связано с Павловом, где ситуация с распространением вируса до сих пор остается достаточно напряженной. Однако о снятии ограничений в районном центре речи пока не идет.

Напомним, в настоящий момент карантин отменен уже в четырех населенных пунктах Нижегородской области: поселке Гремячево, рабочем поселке Мухтолово и селе Починки. Ограничительные меры продолжают действовать в Кулебаках, Павлове, Выксе и Дивееве.

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