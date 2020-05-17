2020-05-16T23:01:42+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 мая 2020 года: в Нижегородской области не осталось ни одного района без коронавируса

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 17 мая 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 мая 2020 года: в Нижегородской области не осталось ни одного района без коронавируса.Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 мая 2020 года: в Нижегородской области не осталось ни одного района без коронавируса.
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Число зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает расти. Только за минувшие сутки было выявлено 229 новых случаев заражения. При этом опасная инфекция обнаружена уже во всех 52 районах и городских округах нашего региона. Лидером по-прежнему остается Нижний Новгород. Следом за ним идут Павловский, Дивеевский и Кулебакский районы.

К счастью, уже 1330 нижегородцев полностью выздоровели после коронавируса. В настоящее время все они отпущены домой с отрицательными результатами анализов на Covid-19.

Одновременно с этим в регионе число жертв коронавируса увеличилось до 42 человек.

В то время как в Нижегородской области заговорили о постепенном снятии ограничений, в регион продолжают возвращаться нижегородцы, застрявшие за рубежом из-за начавшейся пандемии. 16 мая в наш регион вернулась новая партия туристов – 37 человек. Они прилетели из Нью-Йорка, Гоа, Танзании и других стран. Всех их теперь ждет двухнедельный карантин.

Тем временем нижегородские следователи открыли горячую линию для нижегородских медиков, не получивших обещанные властями премии. Чтобы прояснить ситуацию, теперь достаточно позвонить в СУ СКР по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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