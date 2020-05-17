В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом – за минувшие сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 229 новых случаев заболевания. Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде 17 мая 2020 года составило 6132 человека.

- Из общего числа зараженных примерно 3700 человек находятся под наблюдением и проходят лечением амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно или с легкими симптомами, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В настоящее время в больницах остаются около 1,5 тысяч пациентов.

Вместе с тем, уже свыше 1300 человек в Нижегородской области полностью выздоровели и были выписаны с больничного с отрицательными результатами анализов. К сожалению, 42 человека спасти не удалось. В то же время, по данным регионального правительства, в Нижегородской области растут объемы тестирования на коронавирус.

- В настоящее время уже свыше 138 тысяч нижегородцев прошли исследование на коронавирусную инфекцию, - напомнил Глеб Никитин. – Сейчас Нижегородская область входит в число регионов с самыми масштабными исследованиями. Только за минувшие сутки объемы тестирования увеличились на 3,3%.