«Я боюсь за детей»: Обнаженные соседи держат в страхе жителей Городца

Вот уже много лет для жителей частного сектора в Городце утро не начинается не с кофе, а ругани и пререканий. Виной всему странное поведение соседей – среди бела дня те разгуливают по своему участку полностью обнаженными, повергая в шок всех местных жителей.

- В соседнем с нами доме живет женщина. Много лет назад у нее появилась странная привычка – утром и вечером она выходит из дома и разгуливает по своему садовому участку полностью голой, - пожаловалась «Комсомолке» местная жительница Алла Соснина. – И если раньше она так делала одна, то теперь у нее появился такой же обнаженный сожитель. Теперь они вместе пугают всю улицу – уже несколько раз в таком виде они гуляли не только по участку, но и выходили за калитку.

Вразумить «деревенских нудистов» у местных жителей не получается. Каждый раз, когда они об этом заговаривают, те только отмахиваются. И если раньше соседи это кое-как терпели, то сейчас терпение у них иссякло.

- Ладно, пока мы были одни – как-то с этим мирились, - вспоминает Алла Соснина. – Но теперь у меня подрастает четверо маленьких детей. Самому старшему – десять лет, а младшему – всего четыре. Естественно, у них возникает куча вопросов. Как мне им объяснять? Я боюсь за детей!

Не в силах терпеть дальше это странное поведение соседей, многодетная семья обратилась с жалобой. Правда, не в полицию, что казалось бы естественным, а в социальных сетях. Мнения пользователей, увидевших этот пост в группе "Регион-52", разделились. Одни полагали, что на своем участке жители Городца могут делать все, что им заблагорассудится – даже разгуливать нагишом. Других возмутило подобное поведение странных соседей. Тем временем, к делу уже подключились сотрудники правоохранительных органов.

- В дежурную часть МО МВД России «Городецкий» сообщений о нахождении гражданина без одежды на частной территории не поступало, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - По факту выхода в социальных сетях данного материала сотрудниками полиции назначена проверка.