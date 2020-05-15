2020-05-15T16:31:26+03:00
Общество

Военные песни в исполнении Валерия Семина прозвучали на заводском радио АПЗ 8 мая

Заслуженный артист России записал радиопоздравление для сотрудников предприятия
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Военные песни в исполнении Валерия Семина прозвучали на заводском радио АПЗ 8 маяВоенные песни в исполнении Валерия Семина прозвучали на заводском радио АПЗ 8 маяФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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На Арзамасском приборостроительном заводе 8 мая после обеда вместо вещания привычной радиостанции на заводском радио зазвучали военные песни в исполнении Заслуженного артиста России Валерия Семина. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Тематическую подборку, посвященную Великой Отечественной войне, музыкант и большой друг предприятия прислал в подарок заводчанам ко Дню Победы.

– Дорогие рабочие, служащие, сотрудники, ветераны легендарного Арзамасского приборостроительного завода! Я от всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, мирного неба над головой! И, конечно же, особый низкий поклон вам, ветераны, за ту жизнь, которую вы нам подарили. Спасибо вам! – передал в своем радиопоздравлении Валерий Семин.

Заводчане с удовольствием слушали «В землянке», «В лесу прифронтовом», «Прощайте, скалистые горы», «Враги сожгли родную хату», «Огонек» и другие песни военных лет. Они помогали нашим солдатам преодолевать трудности, поднимали боевой дух. И сегодня волнуют души ветеранов и любимы современниками. В финале радиоконцерта прозвучал музыкальный символ 9 Мая – песня «День Победы».

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