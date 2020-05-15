2020-05-15T16:27:37+03:00
Общество

Ветеранов войны поздравили на АПЗ в преддверии 9 Мая

В условиях самоизоляции подарки и поздравления прибыли к каждому прямо домой
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Ветеранов войны поздравили на АПЗ в преддверии 9 МаяВетеранов войны поздравили на АПЗ в преддверии 9 МаяФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

В преддверии 9 Мая в Арзамасе всегда проходила встреча ветеранов Арзамасского приборостроительного завода – участников Великой Отечественной войны. Но в этом году по понятным причинам такое мероприятие не могло состояться – по всему миру бушует пандемия коронавируса, всем рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, а ветераны как раз относятся к зоне риска. Но без праздника ветераны все же не остались – подарки и поздравления прибыли к ним прямо на дом.

От лица всех приборостроителей заместитель начальника УВСиМК Оксана Скопцова и председатель Совета ветеранов АПЗ Иван Малыгин, соблюдая все правила санитарной безопасности, передали ветеранам слова благодарности и подарки.

Среди подарков – один как всегда символичный, по-особенному душевный. Это виниловый проигрыватель и подарочное издание пластинки «Когда поют солдаты» с песнями Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской армии имени Александрова. Пуск, игла, вращение пластинки – и зазвучат для наших ветеранов «Вечер на рейде», «Смуглянка» и другие песни о Великой Отечественной войне, записанные легендарным ансамблем в период с 1958 по 1985 годы.

Заводские участники Великой Отечественной войны также получили продуктовый набор, букет, открытку и денежную выплату. А семерым из них были вручены медали «Почетный ветеран труда АО «АПЗ» и удостоверения о присвоении этого звания.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С 20 мая в Нижегородской области начнут ремонт трассы М-7 «Волга»
Президент отчитал глав регионов за невыплаты медикам
В Нижегородской области умер 36-летний депутат думы Дзержинска Роман Трошин
Павел Пашинин: «Дмитрий Сивохин – трудолюбивый профессионал, который поможет Нижнему Новгороду»
Максим Лубяной: «У Дмитрия Сивохина есть достаточный опыт, чтобы заниматься городским хозяйством»
Галина Пляскина: «Дмитрий Сивохин будет также грамотно решать проблемы города, как решал проблемы Сормова»
43 тысячи нижегородцев сейчас получают социальные услуги на дому
В Нижегородской области организована горячая линия для работников пунктов въездного контроля
Банк УРАЛСИБ запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech 2020»
Пять причин начать питаться правильно на самоизоляции
Нижегородцам придется ходить в масках и перчатках как минимум до середины лета
52-летний мужчина с ножом ограбил подростка в Заволжье
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
«Мы знаем, какой вирус действует на Анастасию Заворотнюк»: Российские ученые научились безболезненно лечить рак
Более 1,2 тысячи жителей Нижегородской области обратились к медикам из-за присасывания клещей
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года составило 1240 человек
Число нижегородцев, сдавших тесты на COVID-19, увеличилось почти до 134 тысяч человек
Карантин ввели в двух отделениях Заволжской городской больницы
Пасмурная и дождливая погода ожидается в Нижегородской области в выходные