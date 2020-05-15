Ветеранов войны поздравили на АПЗ в преддверии 9 Мая

В преддверии 9 Мая в Арзамасе всегда проходила встреча ветеранов Арзамасского приборостроительного завода – участников Великой Отечественной войны. Но в этом году по понятным причинам такое мероприятие не могло состояться – по всему миру бушует пандемия коронавируса, всем рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, а ветераны как раз относятся к зоне риска. Но без праздника ветераны все же не остались – подарки и поздравления прибыли к ним прямо на дом.

От лица всех приборостроителей заместитель начальника УВСиМК Оксана Скопцова и председатель Совета ветеранов АПЗ Иван Малыгин, соблюдая все правила санитарной безопасности, передали ветеранам слова благодарности и подарки.

Среди подарков – один как всегда символичный, по-особенному душевный. Это виниловый проигрыватель и подарочное издание пластинки «Когда поют солдаты» с песнями Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской армии имени Александрова. Пуск, игла, вращение пластинки – и зазвучат для наших ветеранов «Вечер на рейде», «Смуглянка» и другие песни о Великой Отечественной войне, записанные легендарным ансамблем в период с 1958 по 1985 годы.

Заводские участники Великой Отечественной войны также получили продуктовый набор, букет, открытку и денежную выплату. А семерым из них были вручены медали «Почетный ветеран труда АО «АПЗ» и удостоверения о присвоении этого звания.