2020-05-15T16:58:50+03:00
Звезды

Ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года: программа мероприятий, расписание

Рассказываем, как пройдет Ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года: программа мероприятий, расписание.Ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года: программа мероприятий, расписание.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Продолжающаяся пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все планы нижегородцев, в том числе и в традиционную ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года. В этом году все массовые мероприятия отменены, поэтому все экскурсии, мастер-классы и выставки пройдут в дистанционном режиме. Рассказываем, как пройдет Ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года.

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая в Нижнем Новгороде пройдет онлайн-марафон. На официальных сайтах городских музеев и в социальных сетях нижегородцы смогут увидеть многочисленные экскурсии, выставки и другие интересные события.

Музейно-выставочным центром «Микула» для жителей Нижнего Новгорода подготовлена пешеходная экскурсия «Улица 50-летия Победы». Прямой эфир состоится в 16.00. Спустя полчаса начнется онлайн - экскурсия «Быт хозяйки ХIХ века», а в 17.00 нижегородцы смогут увидеть экскурсию по военному залу музея. Посетить мероприятия можно в социальных сетях по ссылкам https://ok.ru/museymikula, https://vk.com/museymikula, www.facebook.com/museyMikula.

Музей имени А.М. Горького подготовил для своих посетителей видеофильм об истории филиалов музея. Кроме того, нижегородцы смогут увидеть экскурсию по уникальным экспонатам. Среди них будут и те, что поступили в военные годы и были переданы семьей Пешковых. Следить за публикациями можно по ссылкам: https://vk.com/club118236725, https://www.instagram.com/gorky_museum/, https://www.facebook.com/museumgorkogo/

В музее имени Н.А. Добролюбова нижегородцев ждет видео-беседа, мультимедийные рассказы, мастер-классы и лекции. Также в программе запланирован видеопоказ игрушек 30-40-х годов. Комментировать эту выставку будет коллекционер Евгений Смирнов. Материалы можно будет увидеть по ссылкам: http://dobrolyubov-museum.ru/, https://vk.com/club167910199, https://www.facebook.com/museumnadnn.

В музее имени А.Д. Сахарова нижегородцы смогут увидеть поэтический концерт в формате флешмоба, а также тематическую видеоэкскурсию «Отец советской водородной бомбы». Ссылки: http://sakharovmuseum.ru/, https://vk.com/sakharovmuseum, https://www.facebook.com/MuzejAdSaharovaVNiznemNovgorode .

В Русский музее фотографии с 11:00 до 23.00 для нижегородцев организуют виртуальную фотовыставку «С «Лейкой» и блокнотом. Она посвящена военным корреспондентам Великой Отечественной войны. Также нижегородцы смогут услышать лекцию «Фотокамеры военных корреспондентов» и посмотреть видео-конференцию со школьниками «Война. Семейные истории». Особенно ценным станет видеоролик с рассказом о роли здания музея в период Великой Отечественной войны. Ссылки: http://www.fotomuseum.nnov.ru/,

https://www.facebook.com/RusskijMuzejFotografii, https://vk.com/nnfotomuseum, https://www.instagram.com/fotomusei_nn/.

Щелоковский хутор тоже посвятит свои мероприятия военной тематике. Здесь нижегородцев ждет видеорассказ «Война коснулась всех», подборка видео о фестивале исторической реконструкции, а еще и документальный фильм, посвящённый фронтовым письмам. Это будет ждать нижегородцев по ссылкам: http://www.hutor-museum.ru/, https://www.facebook.com/groups/hutormuseum, https://vk.com/hutor_museum.

Виртуальную экскурсию на Ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года в музее техники и оборонной промышленности можно будет посмотреть на сайте: http://park-pobeda-nnov.ru/ .

Свою программу подготовили и в нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко. Здесь нижегородцы смогут целый день смотреть экскурсию по залам планетария, а заодно заглянуть в оранжерею и посмотреть на телескопы. Ссылка: https://www.youtube.com/channel/UC-mEeud7Bv1AvTxEcea1KRg.

На Ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года нижегородцы смогут посетить и виртуальные школьные музеи. Среди них экспозиция Музея боевой славы школы №41, повествующая о героях-пионерах, о ветеранах и жителях микрорайона Мещерское озеро. В экспозиции музея школы №110 нижегородцы смогут узнать о главных битвах войны. В школе №173 пройдет виртуальная экскурсия по школьному музею – лаборатории «Кабинет физических демонстраций им. К.В. Дубовского».

Также Ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года затронет и библиотеки Сормовского района. В частности, Центральная районная детская библиотека им. Н.А. Зайцева в 19.00 организует для своих читателей лекцию о деятельности талантливого инженера-конструктора Н.А. Зайцева, ставшего соратником выдающегося конструктора судов на подводных крыльях Р.Е. Алексеева.

В 18.00 в детской библиотеке имени Л.А. Кассиля состоится виртуальная экскурсия «Держава армией крепка». Она познакомит нижегородцев с историей создания русской армии.

Следить за акцией «Ночь музеев-2020» можно будет в течение дня на платформе «ВКонтакте» в ленте новостей Нижнего Новгорода. Здесь онлайн-мероприятия начнутся в 11:00 и будут идти до поздней ночи. Здесь нижегородцев ждут видеофильмы, экскурсии, интервью и архивные записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Все должно было закончиться совсем не так»: как снимался культовый сериал «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
К юбилею всенародно любимой киноэпопеи «Комсомолка» рассказывает, как создавался образ знаменитого сыщика и кто еще из советских актеров мог его сыграть
Юрий Грымов о проекте «Культурный код» на радио «КП»: «Если бескультурный человек займется бизнесом, скоро это превратится в бандитизм»
Знаменитый режиссер, художественный руководитель театра “МОДЕРН” рассказал о премьере программы, почему показывает свои фильмы бесплатно, а также как культурный код россиян влияет на принятие важных решений
Новости 24
С 20 мая в Нижегородской области начнут ремонт трассы М-7 «Волга»
Президент отчитал глав регионов за невыплаты медикам
В Нижегородской области умер 36-летний депутат думы Дзержинска Роман Трошин
Павел Пашинин: «Дмитрий Сивохин – трудолюбивый профессионал, который поможет Нижнему Новгороду»
Максим Лубяной: «У Дмитрия Сивохина есть достаточный опыт, чтобы заниматься городским хозяйством»
Галина Пляскина: «Дмитрий Сивохин будет также грамотно решать проблемы города, как решал проблемы Сормова»
43 тысячи нижегородцев сейчас получают социальные услуги на дому
В Нижегородской области организована горячая линия для работников пунктов въездного контроля
Банк УРАЛСИБ запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech 2020»
Пять причин начать питаться правильно на самоизоляции
Нижегородцам придется ходить в масках и перчатках как минимум до середины лета
52-летний мужчина с ножом ограбил подростка в Заволжье
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
«Мы знаем, какой вирус действует на Анастасию Заворотнюк»: Российские ученые научились безболезненно лечить рак
Более 1,2 тысячи жителей Нижегородской области обратились к медикам из-за присасывания клещей
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года составило 1240 человек
Число нижегородцев, сдавших тесты на COVID-19, увеличилось почти до 134 тысяч человек
Карантин ввели в двух отделениях Заволжской городской больницы
Пасмурная и дождливая погода ожидается в Нижегородской области в выходные