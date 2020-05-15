Ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года: программа мероприятий, расписание

Продолжающаяся пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все планы нижегородцев, в том числе и в традиционную ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года. В этом году все массовые мероприятия отменены, поэтому все экскурсии, мастер-классы и выставки пройдут в дистанционном режиме. Рассказываем, как пройдет Ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года.

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая в Нижнем Новгороде пройдет онлайн-марафон. На официальных сайтах городских музеев и в социальных сетях нижегородцы смогут увидеть многочисленные экскурсии, выставки и другие интересные события.

Музейно-выставочным центром «Микула» для жителей Нижнего Новгорода подготовлена пешеходная экскурсия «Улица 50-летия Победы». Прямой эфир состоится в 16.00. Спустя полчаса начнется онлайн - экскурсия «Быт хозяйки ХIХ века», а в 17.00 нижегородцы смогут увидеть экскурсию по военному залу музея. Посетить мероприятия можно в социальных сетях по ссылкам https://ok.ru/museymikula, https://vk.com/museymikula, www.facebook.com/museyMikula.

Музей имени А.М. Горького подготовил для своих посетителей видеофильм об истории филиалов музея. Кроме того, нижегородцы смогут увидеть экскурсию по уникальным экспонатам. Среди них будут и те, что поступили в военные годы и были переданы семьей Пешковых. Следить за публикациями можно по ссылкам: https://vk.com/club118236725, https://www.instagram.com/gorky_museum/, https://www.facebook.com/museumgorkogo/

В музее имени Н.А. Добролюбова нижегородцев ждет видео-беседа, мультимедийные рассказы, мастер-классы и лекции. Также в программе запланирован видеопоказ игрушек 30-40-х годов. Комментировать эту выставку будет коллекционер Евгений Смирнов. Материалы можно будет увидеть по ссылкам: http://dobrolyubov-museum.ru/, https://vk.com/club167910199, https://www.facebook.com/museumnadnn.

В музее имени А.Д. Сахарова нижегородцы смогут увидеть поэтический концерт в формате флешмоба, а также тематическую видеоэкскурсию «Отец советской водородной бомбы». Ссылки: http://sakharovmuseum.ru/, https://vk.com/sakharovmuseum, https://www.facebook.com/MuzejAdSaharovaVNiznemNovgorode .

В Русский музее фотографии с 11:00 до 23.00 для нижегородцев организуют виртуальную фотовыставку «С «Лейкой» и блокнотом. Она посвящена военным корреспондентам Великой Отечественной войны. Также нижегородцы смогут услышать лекцию «Фотокамеры военных корреспондентов» и посмотреть видео-конференцию со школьниками «Война. Семейные истории». Особенно ценным станет видеоролик с рассказом о роли здания музея в период Великой Отечественной войны. Ссылки: http://www.fotomuseum.nnov.ru/,

https://www.facebook.com/RusskijMuzejFotografii, https://vk.com/nnfotomuseum, https://www.instagram.com/fotomusei_nn/.

Щелоковский хутор тоже посвятит свои мероприятия военной тематике. Здесь нижегородцев ждет видеорассказ «Война коснулась всех», подборка видео о фестивале исторической реконструкции, а еще и документальный фильм, посвящённый фронтовым письмам. Это будет ждать нижегородцев по ссылкам: http://www.hutor-museum.ru/, https://www.facebook.com/groups/hutormuseum, https://vk.com/hutor_museum.

Виртуальную экскурсию на Ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года в музее техники и оборонной промышленности можно будет посмотреть на сайте: http://park-pobeda-nnov.ru/ .

Свою программу подготовили и в нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко. Здесь нижегородцы смогут целый день смотреть экскурсию по залам планетария, а заодно заглянуть в оранжерею и посмотреть на телескопы. Ссылка: https://www.youtube.com/channel/UC-mEeud7Bv1AvTxEcea1KRg.

На Ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года нижегородцы смогут посетить и виртуальные школьные музеи. Среди них экспозиция Музея боевой славы школы №41, повествующая о героях-пионерах, о ветеранах и жителях микрорайона Мещерское озеро. В экспозиции музея школы №110 нижегородцы смогут узнать о главных битвах войны. В школе №173 пройдет виртуальная экскурсия по школьному музею – лаборатории «Кабинет физических демонстраций им. К.В. Дубовского».

Также Ночь музеев в Нижнем Новгороде 16 мая 2020 года затронет и библиотеки Сормовского района. В частности, Центральная районная детская библиотека им. Н.А. Зайцева в 19.00 организует для своих читателей лекцию о деятельности талантливого инженера-конструктора Н.А. Зайцева, ставшего соратником выдающегося конструктора судов на подводных крыльях Р.Е. Алексеева.

В 18.00 в детской библиотеке имени Л.А. Кассиля состоится виртуальная экскурсия «Держава армией крепка». Она познакомит нижегородцев с историей создания русской армии.

Следить за акцией «Ночь музеев-2020» можно будет в течение дня на платформе «ВКонтакте» в ленте новостей Нижнего Новгорода. Здесь онлайн-мероприятия начнутся в 11:00 и будут идти до поздней ночи. Здесь нижегородцев ждут видеофильмы, экскурсии, интервью и архивные записи.