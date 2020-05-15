2020-05-15T15:40:19+03:00
Общество

Бактерицидный рециркулятор производства АПЗ получил сертификат ЕАЭС

На предприятии собрано уже более 100 таких приборов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Бактерицидный рециркулятор производства АПЗ получил сертификат ЕАЭСБактерицидный рециркулятор производства АПЗ получил сертификат ЕАЭСФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Бактерицидный рециркулятор РБ-1, который был произведен на Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина, получил сертификат соответствия Евразийского экономического союза. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе предприятия.

Маркировка ЕАЭС наносится на паспорт изделия. Бактерицидный рециркулятор – прибор, необходиый для обеззараживания воздуха в административных, социальных и других учреждениях.

– Этот документ подтверждает, что наше изделие прошло все необходимые испытания и соответствует обязательным требованиям качества и безопасности, установленным в технических регламентах, – пояснил Виктор Кочнев, главный конструктор ОГК ГП предприятия. – В частности, наш РБ-1 соответствует требованиям двух техрегламентов Таможенного союза: «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитная совместимость технических средств».

Сертификат соответствия на РБ-1 выдан сроком на один год. Такой сертификат необходим для обращения товаров на территории стран-участниц ЕАЭС: России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии.

Напомним, выпуск бактерицидных рециркуляторов стартовал на АПЗ в конце апреля, а теперь их собрано уже более сотни.

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