2020-05-15T15:19:04+03:00
Общество

АПЗ вновь оказался на городской Доске почета Арзамаса

Отдельное место на ней занял производственный участок цеха №41
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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АПЗ вновь оказался на городской Доске почета АрзамасаАПЗ вновь оказался на городской Доске почета АрзамасаФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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В Арзамассе в преддверии Дня Победы, по традиции, была обновлена городская Доска почета. И в этом году на ней вновь оказался Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина и его сотрудники. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, по итогам социально-экономического развития города в 2019 году на Доску почета занесены коллектив АПЗ, а также производственный участок сборочного цеха №41 (мастер Илья Беда). Звание «Заслуженного ветерана города Арзамаса» получила художественный руководитель хора «Легенда» Вера Шорохова.

Торжественная церемония открытия городской Доски почета традиционно проходит 9 Мая, но в этом году, как и везде, из-за ситуации с коронавирусом праздничные мероприятия пришлось перенести. Вручение свидетельств также состоится позже – как только позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация.

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